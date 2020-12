Sorteggio sedicesimi di Europa League

Sedicesimi di finale di UEFA Europa League



Wolfsberg (AUT) - Tottenham (ENG)

Dynamo Kyiv (UKR)* - Club Brugge (BEL*)

Real Sociedad (ESP) - Manchester United (ENG*)

Benfica (POR) - Arsenal (ENG)

Crvena zvezda (SRB) - AC Milan (ITA)

Antwerp (BEL) - Rangers (SCO)

Slavia Praha (CZE) - Leicester (ENG)

Salzburg (AUT)* - Villarreal (ESP)

Braga (POR) - Roma (ITA)

Krasnodar (RUS)* - Dinamo Zagreb (CRO)

Young Boys (SUI) - Leverkusen (GER)

Molde (NOR) - Hoffenheim (GER)

Granada (ESP) - Napoli (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Shakhtar Donetsk (UKR*)

LOSC Lille (FRA) - Ajax (NED*)

Olympiacos (GRE)* - PSV Eindhoven (NED)

*Dalla UEFA Champions League

VOTA LA TUA SQUADRA DELL'ANNO

Quando si gioca?

Le squadre dei sedicesimi di Europa League

Le gare di andata si giocheranno giovedì 18 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma il 25 febbraio, ad esclusione di Tottenham Hotspur - Wolfsberg, che si disputerà mercoledì 24 febbraio 2021 alle 18.00CET. Le teste di serie giocano in casa al ritorno. Clicca qui per il calendario completo delle partite.

Procedura di sorteggio

Le squadre sono state suddivise in due fasce:

Teste di serie Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze classificate nella fase a gironi di UEFA Champions League.

Non teste di serie Le 12 seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League e le altre squadre provenienti dalla UEFA Champions League.

Limitazioni:

Nessuna squadra poteva affrontarne una già affrontata nella fase a gironi.

Nessuna squadra poteva affrontarne una della stessa federazione.

Altre informazioni

Variazioni alla rosa

Ogni squadra può registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro la mezzanotte del 2 febbraio 2021. I calciatori possono aver giocato con un'altra squadra in UEFA Champions League o UEFA Europa League, ma sono previste limitazioni al numero di giocatori in "Lista A". Per maggiori informazioni, leggere l'Articolo 43 del regolamento.

Eventuale parità dopo 180 minuti

L'incontro viene deciso conteggiando innanzitutto il numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si procede ai tempi supplementari. Se le squadre in campo segnano lo stesso numero di gol nei 30 minuti supplementari, i gol in trasferta valgono doppio. Se durante i supplementari non vengono segnati gol, si procede ai calci di rigore (alternando i tiratori).

Prossime tappe



L'Arena Gdańsk ospiterà la finale ©Getty Images

Ottavi di finale

Sorteggio: 26 febbraio

Andata: 11 marzo

Ritorno: 18 marzo

Quarti di finale

Sorteggio: 19 marzo

Andata: 8 aprile

Ritorno: 15 aprile

Semifinali

Sorteggio: 19 marzo

Andata: 29 aprile

Ritorno: 6 maggio

Finale

Arena Gdańsk, Polonia: 26 maggio