Sorteggio sedicesimi Europa League: guida completa

Quando si svolge?

Il sorteggio si tiene al Quartier Generale UEFA a Nyon, Svizzera, lunedì 14 dicembre. Puoi seguire la diretta live qui dalle 13:00 CET.



Chi partecipa?

Il sorteggio comprende le 12 vincitrici dei gruppi e le 12 seconde, più otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League, dopo essere arrivate terze nei rispettivi gironi.

Teste di serie

Le 12 vincitrici dei gironi e le quattro migliori terze della fase a gironi di UEFA Champions League

Non teste di serie

Le 12 seconde dei gironi e le quattro peggiori terze della fase a gironi di UEFA Champions League

Qualificate (posizione da definire)

Arsenal (ENG, Group B)

Hoffenheim (GER, L)

Leicester (ENG, G)

Roma (ITA, A)

Europa League seeding pots ©Getty Images

Come funziona il sorteggio?

Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Nessuna squadra può affrontare un club dello stesso girone di UEFA Europa League o della stessa federazione nazionale.

Ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio.

Quando si svolgono le partite?



Le gare di andata dei sedicesimi sono in programma per giovedì 18 febbraio, con le gare di ritorno in programma il 25 febbraio. Gli orari di inizio sono divisi tra le 18:55 CET e le 21:00 CET, come nella fase a gironi. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 26 febbraio.