Fase a gironi di Europa League 2020/21: la situazione finora

Alla fase a gironi si qualificano automaticamente 18 squadre.

Fase a gironi 2020/21: la situazione finora

ESP (2): Villarreal, Real Sociedad

ENG (2): Leicester, Arsenal

ITA (2): Napoli, Roma

GER (2): Leverkusen, Hoffenheim

FRA (2): LOSC, Nice

RUS (1): CSKA Moskva

POR (1): Braga

BEL (1): Royal Antwerp

UKR (1): Zorya Luhansk

TUR (1): Sivasspor

NED (1): Feyenoord

AUT (1): Wolfsberg

CZE (1): Sparta Praha

Quali altre squadre parteciperanno alla fase a gironi 2020/21?

In totale, le squadre della fase a gironi saranno 48:

18 qualificate di diritto

21 vincitrici degli spareggi

6 squadre sconfitte agli spareggi di UEFA Champions League

3 squadre sconfitte al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League

Quali saranno le teste di serie al sorteggio?

Al sorteggio, le squadre saranno divise in quattro fasce in base al ranking UEFA per club. Finora ci sono:

91,000 Arsenal (ENG)

80,000 Roma (ITA)

77,000 Napoli (ITA)

61,000 Leverkusen (GER)

56,000 Villarreal (ESP)

44,000 CSKA Moskva (RUS)

41,000 Braga (POR)

30,500 Sparta Praha (CZE)

22,000 Leicester (ENG)

20,456 Real Sociedad (ESP)

17,000 Feyenoord (NED)

14,956 Hoffenheim (GER)

12,500 Zorya Luhansk (UKR)

11,849 LOSC (FRA)

11,849 Nice (FRA)

7,580 Royal Antwerp (BEL)

6,720 Sivasspor (TUR)

6,585 Wolfsberg (AUT)