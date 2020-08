Hankook presenta Symphony of Silence – versione rivisitata dell'inno della UEFA Europa League

In collaborazione con il Partner Ufficiale Hankook, il violinista David Garrett ha inciso una versione reinventata dell’inno ufficiale della UEFA Europa League.

Intitolata Symphony Of Silence, questa rielaborazione delle note che accompagnano i giocatori in campo prima di ogni partita di UEFA Europa League è stata ideata per trasmettere e rappresentare le emozioni ispirate dagli stadi vuoti durante la crisi dovuta al COVID-19. Registrata in uno stadio vuoto insieme a Luke Bannister, cinque volte campione del mondo di corse con i droni, è stata trasmessa oggi per la prima volta alla vigilia della finale di UEFA Europa League sul sito della Hankook e sulle pagine YouTube e Instagram.

"Da partner di lunga durata della UEFA Europa League, Hankook è felice di creare e condividere questo emozionante momento con tutti i tifosi, mentre ci avviciniamo alla finale, mostrando che capiamo bene cosa significa non esserci fisicamente a sostenere la propria squadra”, ha detto Sanghoon Lee, presidente di Hankook Tire Europe. “Vorrei esprimere la mia gratitudine a David Garrett per aver creato questo capolavoro di musica emozionale e ai nostri amici della UEFA per il grande aiuto e sostegno durante la realizzazione”.

”Sono molto felice di aver contribuito a questo progetto Hankook con la mia interpretazione del meraviglioso inno della UEFA Europa League - ha aggiunto Garrett -. Da musicista, creare emozioni è l’essenza del mio lavoro. Sono felice per la fiducia che mi è stata accordata da Hankook e dalla UEFA e spero che la nostra musica e il video riusciranno ad esprimere le emozioni che abbiamo condiviso sul posto, ispirando i tifosi di tutto il mondo in questo periodo”.

“La finale di UEFA Europa League è una degli eventi sportivi più grandi al mondo, si gioca ogni stagione davanti a milioni di spettatori allo stadio o in TV anche se quest’anno purtroppo si giocherà in uno stadio vuoto - ha detto il direttore marketing UEFA Guy-Laurent Epstein -. Per favore lasciate che David Garrett e il nostro stimato partner Hankook vi trasportino dove potrete godervi le emozioni di una palpitante avventura calcistica europea”.