Julen Lopetegui prepara la finale contro l'Inter

Corpo articolo

Julen Lopetegui, 53 anni, è arrivato alla finale di UEFA Europa League alla sua prima stagione sulla panchina del Siviglia, ma non vuole ancora fare bilanci. In attesa della sfida di venerdì contro l'Inter a Colonia, l'ex portiere di riserva del Barcellona e allenatore di Porto, Spagna e Real Madrid sottolinea che i cinque trionfi precedenti del Siviglia in Coppa UEFA/UEFA Europa League conteranno ben poco quando sarà il momento di affrontare la squadra di Antonio Conte.

Sull'Inter

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter - Shakhtar 5-0

]]>

L'Inter è una squadra da Champions League perché ha giocatori straordinari e un tecnico molto esperto che ha allenato grandi squadre. Mi aspetto una partita di altissimo livello che richiederà il massimo da noi. Ovviamente, cercheremo di prepararci bene e di essere all'altezza di una sfida così impegnativa.

L'Inter ha grandi giocatori nel vero senso della parola, oltre a uno stile di gioco ben assimilato da tutti grazie all'allenatore. Dovremo spingerci al limite da tutti i punti di vista. Loro hanno avuto una buona stagione e hanno perso lo scudetto di un solo punto. Anche in Champions League hanno dimostrato chi sono e hanno raggiunto la finale di Europa League in modo convincente. Dobbiamo essere pronti.

Sulla tradizione del Siviglia in Europa League

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights I cinque trionfi del Siviglia in Europa League

La squadra è nuova e ha giocatori diversi. Ovviamente, aver giocato la finale in passato aiuta, ma insisto nel dire che non è un vantaggio per nessuno.

È inutile guardare indietro, la realtà è qui e ora. Loro sono una squadra e noi siamo un'altra: questo aiuterà a concentrarci. Siamo contenti di giocare una finale e di contenderci un trofeo contro una squadra come l'Inter, in una competizione così importante come l'Europa League.

Sulla prima stagione al Siviglia

Non so come verrà ricordata. Pensiamo al presente e non a quello che arriverà in futuro. Il tempo che abbiamo a disposizione è limitato alla preparazione della partita. Ci concentriamo su una gara molto importante e non è il momento di fare valutazioni: stiamo ancora lottando.