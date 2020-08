I record in finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Se non diversamente indicato, le statistiche riguardano le ultime 20 edizioni della Coppa UEFA/UEFA Europa League dal 1997/98, quando è stata giocata la prima finale con gara unica in campo neutro. In precedenza la finale prevedeva due incontri (in casa e fuori).



Vittoria più ampia

Sevilla - Middlesbrough 4-0 (2006)



Maggior numero di gol (partita)

9 Liverpool - Alavés 5-4 (2001)

Minor numero di gol

0 Sevilla - Benfica (2014), Galatasaray - Arsenal (2000)

Triplette

Nessun giocatore ha mai segnato una tripletta in una finale unica. Undici giocatori ne hanno segnate due: l'ultimo è stato Eden Hazard nel 2019.

Jupp Heynckes ha segnato una tripletta con il Mönchengladbach nella finale di andata del 1975 contro il Twente



I più e i meno giovani

Marcatore più anziano

Gary McAllister, 36 anni e 142 giorni, Liverpool - Alavés (2001)

Vincitore/Giocatore più anziano

Amedeo Carboni, 39 anni e 43 giorni, Valencia - Marseille (2004)

Marcatore più giovane

Vágner Love, 20 anni e 341 giorni, Sporting CP - CSKA Moskva (2005)

Vincitore più giovane

Robin van Persie, 18 anni e 275 giorni, Feyenoord - Dortmund (2002)

Giocatore più giovane

Matthijs de Ligt – 17 years 285 days – Ajax - Manchester United (2017)

Altre statistiche

Gol più veloce

3': Markus Babbel, Liverpool - Alavés 5-4 (2001)

Gol più tardivo

116': Diego Forlán, Atlético Madrid - Fulham 2-1 (2010); Delfí Geli aut., Alavés - Liverpool 4-5 (2001)

Maggior numero di gol (giocatore)

3 Radamel Falcao (2012, 2011)

Finali decise ai rigori

2014 Sevilla - Benfica 4-2 (0-0 dts)

2007 Sevilla - Espanyol 3-1 (2-2 dts)

2000 Galatasaray - Arsenal 4-1 (0-0 dts)

Finali decise ai supplementari

2010 Atlético Madrid - Fulham 2-1

2009 Shakhtar - Bremen 2-1

2003 Porto - Celtic 3-2

2001 Liverpool - Alavés 5-4

Record di affluenza in finale

61.000: Parma - Marsiglia, stadio Luzhniki, Mosca (1999)

Record assoluti dal 1971/72

Maggior numero di finali

6 Sevilla

5 Inter

Maggior numero di vittorie (squadra)

6 Sevilla

3 Inter

3 Liverpool

3 Juventus

3 Atlético Madrid

Maggior numero di sconfitte (squadra)

3 Benfica (1983, 2013, 2014)

3 Marseille (1999, 2004, 2018)

Maggior numero di vittorie (giocatore)

5 José Antonio Reyes – Atlético (2010, 2012), Sevilla (2014, 2015, 2016)

Maggior numero di vittorie (allenatore)

3 Giovanni Trapattoni – Internazionale (1977), Juventus (1991, 1993)

3 Unai Emery – Sevilla (2014, 2015, 2016)

Marcatori in finali diverse

Stefan Pettersson (IFK V 1987, Ajax V 1992)

Wim Jonk (Ajax V 1992, Inter V 1994)

Iván Zamorano (Inter S 1997, V 1998)

Frédéric Kanouté (Sevilla V 2006, V 2007)

Radamel Falcao (Porto V 2011, Atlético V 2012)

Maggior numero di anni tra due vittorie in finale (giocatore)

14 anni – Jesús Navas – Sevilla (2005/06, 2006/07, 2019/20)

Jesús Navas potrebbe battere questo record, avendo vinto la prima Coppa UEFA con il Siviglia nel 2006/07.

*Compresa l'edizione 2019/20