Il Siviglia rimonta il Man Utd e torna in finale

Il Siviglia tre volte vincitore della UEFA Europa League torna in finale nella competizione dopo quattro anni. A Colonia, gli andalusi superano di misura il Manchester United - che aveva vinto questo trofeo nel 2017 - e attendono ora la vincente di Inter-Shakhtar Donetsk: sono i gol di Suso e Luuk de Jong a firmare il 2-1 in rimonta dopo il vantaggio realizzato su rigore da Bruno Fernandes.

I Red Devils vanno subito avanti. Il difensore brasiliano Diego Carlos sgambetta Marcus Rashford in fase di conclusione e l’arbitro assegna il rigore, che Bruno Fernandes - centrocampista portoghese con un passato con Novara, Udinese e Sampdoria - trasforma con la consueta freddezza: 1-0 per la squadra di Ole Gunnar Solskjær.

Fred sfiora il raddoppio per gli inglesi, poi arriva l’acuto di Lucas Ocampos - in campo con una vistosa fasciatura - che costringe David de Gea a rifugiarsi in corner. Al 26’ gli andalusi di Julen Lopetegui pareggiano. Sul centro di Sergio Reguilón, è puntuale all’appuntamento sul secondo palo l’ex milanista Suso, che non dà scampo al portiere avversario.

Il Manchester United reagisce, Anthony Martial ha un’ottima occasione ma la mira del francese è imprecisa, mentre Yassine Bounou, portiere marocchino del Siviglia, risponde presente prima su Rashford e poi su Bruno Fernandes. Nella ripresa il portiere degli spagnoli è ancora bravissimo su Mason Greenwood.

I Red Devils insistono, Bounou si supera in altre tre occasioni sul “solito” Martial, mentre Lopetegui prova a inserire forze fresche: escono Ocampos e Youssef En-Nesyri, entrano Munir e De Jong. Entra anche Franco Vázquez, argentino ex Palermo, che rimpiazza Suso.

Greenwood testa ancora i riflessi di Bounou, sempre ottimi, poi a dodici minuti dalla fine il Siviglia trova il gol-partita. Vázquez mette in movimento Jesús Navas, il capitano pennella un cross al bacio per De Jong che, completamente dimenticato dalla difesa inglese, deve soltanto spingere il pallone in rete. Per il 29enne attaccante olandese è il primo gol in questa edizione della UEFA Europa League.



E’ il gol che consacra il Siviglia, che batte 2-1 il Manchester United e venerdì tornerà nel Nordreno-Vestfalia per contendere la coppa - già vinta ininterrottamente dal 2014 al 2016, dopo i successi in Coppa UEFA nel 2006 e nel 2007 - a Inter o Shakhtar.

Formazioni

Siviglia: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán (Gudelj 87); Suso (Vázquez 75), En-Nesyri (Luuk de Jong 56), Ocampos (Munir 56)

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka (Fosu-Mensah 88), Lindelöf, Maguire, Williams (James 87); Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford (Mata 87); Martial