Roma-Manchester United 3-2 (tot: 5-8): i Red Devils perdono ma vanno in finale

Alla Roma non riesce l’impresa contro il Manchester United, che vola per la seconda volta in finale di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, i Giallorossi centrano comunque un successo 3-2 contro gli inglesi, che però non basta a ribaltare la pesante sconfitta di una settimana fa a Old Trafford.

Gli inglesi contenderanno dunque il trofeo - già conquistato quattro anni fa con in panchina il futuro allenatore della Roma, José Mourinho - al Villarreal, il 26 maggio a Danzica. Per la squadra guidata da Ole Gunnar Solskjær è stato decisivo ancora una volta lo scatenato Edinson Cavani, che con la doppietta di stasera ha realizzato 13 gol ai Giallorossi. La formazione di Paulo Fonseca, che sul 2-1 a suo favore ha avuto tre limpide occasioni per sognare di riaprire il discorso qualificazione, si è comunque tolta la soddisfazione di un successo di prestigio, frutto di una bella giocata del giovane Primavera Nicola Zalewski, che ha propiziato l’autorete di Alex Telles.

L’avvio della Roma è promettente. Gianluca Mancini, schierato a centrocampo da Fonseca, costringe a una super parata David de Gea, poi hanno due buone occasioni Henrikh Mkhitaryan e il capitano Lorenzo Pellegrini, che però non riescono a sfruttarle.

I Red Devils potrebbero sbloccare il risultato con Cavani, ma l’attaccante uruguaiano - solo davanti ad Antonio Mirante - accarezza la traversa con un morbido pallonetto. Il Matador ha un’altra chance, calcia forte ma troppo centrale e il portiere Giallorosso riesce a opporsi.

Fonseca perde per problemi muscolari Chris Smalling, sostituito dal giovane centrocampista gambiano della Primavera Ebrima Darboe, poi gli inglesi, prima dell’intervallo, passano. Il centrocampista brasiliano Fred guida la transizione e pesca Cavani, che solo davanti a Mirante stavolta non sbaglia.

A inizio ripresa Solskjær si ripresenta con Brandon Williams e Telles, che prendono il posto di Aaron Wan-Bissaka e Luke Shaw. Ma è la squadra di Fonseca a mostrare il piglio giusto: nel giro di tre minuti, Edin Džeko prima trova il pareggio con una correzione di testa sul tiro-cross di Pedro, poi Bryan Cristante realizza il vantaggio con un destro dal limite dopo un recupero di Pellegrini.

E’ il momento migliore della Roma, più volte a un passo dal 3-1 che la porterebbe a due gol dalla qualificazione. De Gea, però, è formidabile e “sforna” parate a ripetizione su Džeko, Pedro e Mkhitaryan.

Così, sempre la premiata ditta Bruno Fernandes-Cavani confeziona l’azione del pareggio, con il Matador che di testa approfitta di un cattivo allineamento della difesa della Roma e realizza il 2–2.

La Roma non ci sta e dopo un palo di Mkhitaryan trova il meritato gol del 3-2 con un destro al volo del nuovo entrato Zalewski, su assist di Davide Santon. Per i Giallorossi di Fonseca è una vittoria di Pirro, è il Manchester United a volare in finale a Danzica.

Edinson Cavani viene festeggiato dai compagni dopo uno dei due gol AFP via Getty Images

Le formazioni

Roma: Mirante; Karsdorp, Smalling (Darboe 30'), Ibañez, Bruno Peres (Santon 69'); Mancini, Cristante; Pedro Rodríguez (Zalewski 76'), Pellegrini, Mkhitaryan; Džeko (Mayoral 76')

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka (Williams 46'), Bailly, Maguire, Shaw (Alex Telles 46'); Van de Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes (Mata 84'), Pogba (Matić 64'); Cavani (Rashford 73')

Prossime partite

Il Manchester United affronterà il Villareal nella finale del 26 maggio. Prima di allora, giocherà contro Aston Villa (09/05), Leicester (11/05), Liverpool (13/05), Fulham (18/05) e Wolves (23/05) per le ultime giornate di Premier League