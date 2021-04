Manchester United - Roma Europa League: dove guardarla, ultime notizie e pronostici

Il Manchester United ospita la Roma nella semifinale di andata di UEFA Europa League il 29 aprile alle 21:00 CET.



Dove guardare la partita in TV

Statistiche

Manchester United

Forma: VVVVVS

Ultima partita: Man. United - Burnley 3-1, 18/04

Situazione attuale: 2° in Premier League

Roma

Forma: SPVVPS

Ultima partita: Torino - Roma 3-1, 18/04

Situazione attuale: 7ª in Serie A

Probabili formazioni

Il parere degli esperti

L'opinione dal campo

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore Manchester United: "Non conosco molto la Roma. Difende bene, come tutte le squadre italiane. Tutti noi conosciamo Edin Džeko, quindi ogni palla in area sarà pericolosa. Sarà una vera sfida europea perché la Roma ha una grande storia. Abbiamo fatto bene contro le squadre italiane. Ci prepariamo sperando di arrivare in finale. Concludere la stagione con un trofeo sarebbe bellissimo".

Paulo Fonseca, allenatore Roma: "Siamo fieri di rappresentare l'Italia e molto soddisfatti di essere in semifinale".

Edin Džeko, attaccante Roma: "Conosciamo la loro forza, e il Manchester United è certamente favorito, ma il fatto stesso di essere arrivati in semifinale ci dà il diritto di crederci. Sappiamo di avere qualità, ma dobbiamo giocare da squadra. A quel punto tutto diventerà possibile".



Lorenzo Pellegrini, centrocampista Roma: "Siamo contenti, ma siamo solo in semifinale. Dobbiamo e vogliamo giocare le tre partite che mancano!".