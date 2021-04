Manchester United - Granada 2-0 (tot.: 4-0): anche i Red Devils in semifinale

Il Manchester United passa comodamente il turno con un altro 2-0 e attende la Roma in semifinale.

La partita in pillole

Già in svantaggio di due gol dopo la gara di andata, il Granada non può subirne altri ma è proprio quello fa al 6', quando Paul Pogba appoggia di testa al centro ed Edinson Cavani insacca al volo sul secondo palo. La squadra di Diego Martínez risponde bene e si procura due occasioni con Yangel Herrera, ma i suoi colpi di testa sfilano di poco a lato.

Ángel Montoro non riesce a superare David De Gea con un altro colpo di testa, mentre Germán spreca l'ennesima occasione degli ospiti per rientrare in partita. Nel finale, lo United rigira il coltello nella piaga: su cross di Alex Telles, Jesús Vallejo incorna inavvertitamente alle spalle del proprio portiere.

Edinson Cavani drives in the opening goal Getty Images

Formazioni

United: De Gea; Wan-Bissaka (Williams 82'), Lindelöf, Tuanzebe, Alex Telles; Matić; Pogba (Van de Beek 46'), Fred; Bruno Fernandes (Mata 73'); Greenwood (Diallo 82'), Cavani (James 60')

Granada: Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Germán (Nehuén Pérez 82'), Neva (Víctor Díaz 74'); Herrera, Gonalons (Molina 32'); Kenedy (Antonio Puertas 46'), Montoro, Machís; Soldado (Suárez 46')

Highlights: Granada - Manchester United 0-1

Prossime partite

Lo United affronterà la Roma in semifinale, con gara di andata in programma il 29 aprile e ritorno il 6 maggio. Prima, ospiterà il Burnley (18/04) e andrà sul campo del Leeds United (25/04).