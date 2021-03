Manchester United - Milan: precedenti e statistiche

Manchester United e AC Milan, due ex vincitrici della Coppa dei Campioni, si affrontano in UEFA Europa League per conquistare un posto ai quarti di finale.

• Lo United ha preso parte alla fase a gironi di UEFA Champions League, ma le ultime due sconfitte nel Gruppo H lo hanno relegato al terzo posto con nove punti dietro Paris Saint-Germain e RB Leipzig. In UEFA Europa League, gli inglesi hanno eliminato la Real Sociedad ai sedicesimi grazie al 4-0 della Puskàs Arena di Budapest e allo 0-0 dell'Old Trafford.

• Il Milan è partito dal secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League. Quindi, ha vinto il girone con 13 punti balzando al primo posto all'ultima giornata ai danni del LOSC Lille e ha eliminato il Crvena zvezda ai sedicesimi (2-2 t, 1-1 c) grazie a un autogol, due rigori e alla regola dei gol in trasferta.

Precedenti

Highlights: Real Sociedad - Man. United 0-4

• Questo è il primo incrocio tra i due club a livello europeo dopo 11 anni. In passato, però sono stati sorteggiati contro cinque volte, sempre nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

• Il Milan ha vinto le prime quattro sfide, ovvero le semifinali del 1957/58, 1968/69 e 2006/07 e gli ottavi del 2004/05 (quando è poi arrivato in finale). Lo United, però, ha vinto l'ultimo incrocio: con Sir Alex Ferguson in panchina, si è imposto sul Milan di Leonardo agli ottavi del 2009/10 per 3-2 in trasferta e 4-0 in casa.

• Lo United ha vinto quattro delle precedenti cinque gare contro il Milan a Manchester, perdendo una sola volta. Il suo bilancio complessivo all'Old Trafford contro club italiani è V13 P2 S3; l'ultima gara è stata quella persa contro la Juventus 0-1 nella fase a gironi di UEFA Champions League 2018/19. Per lo United questa è la prima partita di UEFA Europa League contro una squadra di Serie A.

• Dalla sconfitta contro il Milan nella semifinale 2006/07, lo United ha poi vinto tre confronti a eliminazione diretta contro avversarie italiane, equilibrando il bilancio complessivo: Q6 E6. Gli inglesi hanno inoltre perso la Supercoppa UEFA del 1999 contro la Lazio (0-1).

• Il Milan ha vinto la UEFA Champions League del 2003 all'Old Trafford, battendo la Juventus ai rigori dopo lo 0-0 finale, e si è aggiudicata la sua prima Coppa dei Campioni nel 1963 in Inghilterra battendo il Benfica a Wembley. Il bilancio dei rossoneri in Inghilterra contro avversarie inglesi è però amaro: una sola vittoria in 17 partite (P6 S10). L'unico successo è arrivato contro lo United all'Old Trafford agli ottavi del 2004/05 grazie a una rete di Hernán Crespo.

• Il bilancio del Milan in sfide a eliminazione diretta contro club inglesi è Q8 E6. I rossoneri hanno inoltre un bilancio positivo in finali europee contro club inglesi, avendo battuto il Leeds a Salonicco per 1-0 nella finale di Coppa delle Coppe del 1973, l'Arsenal in finale di Supercoppa UEFA nel 1995 (0-0 t, 2-0 c) e il Liverpool 2-1 nella finale di UEFA Champions League del 2007 ad Atene – due anni dopo aver perso contro lo stesso avversario a Istanbul ai rigori dopo il 3-3 finale.

Statistiche

Solskjær pregusta la sfida contro il Milan

Manchester United

• Lo United è arrivato terzo in Premier League nella passata stagione, perdendo tre semifinali: quella di Coppa di Lega, di FA Cup e di UEFA Europa League. Grazie al piazzamento in campionato, si è qualificato alla fase a gironi di UEFA Champions League per la 23esima volta.

• La squadra di Ole Gunnar Solskjær è arrivata terza nel Gruppo F di UEFA Champions League nonostante la vittoria per 2-1 sul Paris in trasferta e il 5-0 in casa sul Lipsia, ma ha poi perso tre partite su quattro: 1-2 in casa dell'İstanbul Başakşehir, 1-3 in casa col Paris e 2-3 in trasferta col Lipsia, chiudendo così al terzo posto.

• Il club di Manchester è apparso in quattro ottavi di finale di UEFA Europa League, uscendo nelle prime due occasioni – contro l'Athletic Club nel 2011/12 (2-3 c, 1-2 t) e il Liverpool nel 2015/16 (0-2 t, 1-1 c) – ma superando il turno nelle due successive – ai danni del Rostov nella vincente edizione 2016/17 (1-1 t, 1-0 c) e del LASK nella passata stagione (5-0 t, 2-1 c).

• Lo United è imbattuto in casa da 15 partite di UEFA Europa League (V12 P3) e aveva vinto cinque gare consecutive prima dello 0-0 con la Real Sociedad. Gli inglesi non subiscono più di un gol in casa nel torneo dalla sconfitta del 2011/12 con l'Athletic e hanno mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite.

Milan

Highlights: Milan 1-1 Crvena zvezda

• Sesto in Serie A nella passata stagione, il Milan è tornato in Europa dopo una stagione d'assenza. La formazione di Stefano Pioli ha battuto lo Shamrock Rovers (2-0 t) e il Bodø/Glimt (3-2 c) nelle prime due partite di qualificazione. Quindi, è approdato alla fase a gironi battendo il Rio Ave per 9-8 dopo una interminabile sequenza di rigori (i tempi supplementari si erano chiusi sul 2-2).

• I rossoneri hanno iniziato il Gruppo H vincendo 3-1 in casa del Celtic e battendo lo Sparta 3-0 in casa, ma poi hanno perso 0-3 in casa col LOSC e pareggiato 1-1 in Francia. Tuttavia, le vittorie contro Celtic (4-2 c) e Sparta (1-0 t) hanno permesso loro di passare come primi del girone.

• La vittoria sulla Crvena zvezda ha qualificato il Milan per la seconda volta agli ottavi della competizione. I rossoneri hanno infatti affrontato un'altra squadra inglese, l'Arsenal, agli ottavi di tre stagioni fa, perdendo entrambe le partite (0-2 c, 1-3 t).

• Imbattuto fuori casa in UEFA Europa League 2020/21 (V3 P3), il Milan ha un bilancio esterno di V8 P5 S3 nel torneo, qualificazioni comprese. Nella fase a eliminazione diretta, però, ha perso sette delle ultime 12 trasferte, vincendo solo 3-0 in casa del Ludogorets ai sedicesimi del 2017/18.

Collegamenti e curiosità

Zlatan Ibrahimović: gol e assist con il Man. United

• Questo è l'unico ottavo di finale di UEFA Europa League tra due ex vincitrici della Coppa dei Campioni. Solo un'altra squadra degli ottavi ha già vinto la massima competizione europea per club, l'Ajax.

• Mentre il Manchester United è l'unica squadra degli ottavi ad aver vinto la UEFA Europa League, il Milan non ha mai raggiunto la finale nemmeno di Coppa UEFA. Il miglior piazzamento dei rossoneri è stata la semifinale del 1971/72 e del 2001/02.

• Il terzino del Milan, Diogo Dalot, è in prestito dal Manchester United.

• Zlatan Ibrahimović è stato un giocatore del Manchester United dal 2016 al 2018 e ha vinto la UEFA Europa League. Nella nazionale svedese è stato compagno di Victor Lindelöf, difensore dello United.

• Paul Pogba ha giocato nella Juventus dal 2012 al 2016. Ha affrontato otto volte il Milan in Serie A, vincendo sette volte e segnando nell'ultima gara vinta 2-1 in trasferta nel 2015/16. Il francese ha affrontato il Milan anche in finale di Coppa Italia 2015/16, quando la Juve ha vinto 1-0 ai supplementari.

• Edinson Cavani ha giocato nel Palermo (2007–10) e nel Napoli (2010–13). Ha affrontato il Milan 12 volte, segnando quattro gol (di cui una tripletta col Napoli nel 2011/12). È stato compagno del milanista Simon Kjær al Palermo.

• Bruno Fernandes ha iniziato la carriera in Italia con Novara (2012/13), Udinese (2013–16) e Sampdoria (2016/17). Ha giocato cinque volte contro il Milan in Serie A (V2 S3) e una in Coppa Italia con l'Udinese, battendo i rossoneri per 2-1 ai quarti di finale del 2013/14.

• Alex Telles ha disputato 21 partite di Serie A con l'Inter nel 2015/16.

• Amad Diallo è passato allo United dall'Atalanta a gennaio. Ha giocato appena quattro partite di campionato coi bergamaschi, segnando anche un gol.

• Sergio Romero ha giocato con la Sampdoria dal 2011 al 2015, disputando 71 partite di campionato.

• Brahim Díaz, in prestito al Milan, ha giocato col Manchester City dal 2016 al 2019.

• Fikayo Tomori è in prestito al Milan dal Chelsea.

• Donny van de Beek ha segnato il suo primo gol in nazionale a Gianluigi Donnarumma nell'1-1 di UEFA Nations League tra Italia e Olanda il 14 ottobre 2020 a Bergamo.

• Grazie a una rete di Mario Mandžukić ai supplementari, la Croazia ha battuto in rimonta l'Inghilterra di Harry Maguire e Marcus Rashford (entrato dalla panchina) in Coppa del Mondo FIFA 2018. Mandžukić ha anche segnato in finale contro la Francia di Pogba, che però si è imposta 4-2. Il centrocampista dello United ha messo a segno uno dei gol transalpini.

• Lo United è uno dei cinque club presenti agli ottavi di UEFA Europa League per la seconda stagione consecutiva; gli altri sono Olympiacos, Rangers, Roma e Shakhtar Donetsk.