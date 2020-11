Milan-Lille 0-3: Yazıcı-show a San Siro

Arriva la prima sconfitta stagionale per il Milan, che viene superato dal Lille in vetta al Gruppo H. Decide una tripletta di Yusuf Yazıcı, che sblocca la gara dal dischetto al 21’, poi raddoppia al 56' e cala il tris al 58'.

Il Milan inizia in avanti, ma il primo tiro in porta è degli ospiti: Jonathan Bamba ci prova da fuori al 14’. Il Milan reagisce subito: uno-due delizioso Zlatan Ibrahimović-Theo Hernández e sinistro di poco a lato del terzino. La partita è viva. Al 20’ decisivo Gianluigi Donnarumma su Jonathan David. Ma il portiere non può niente sul rigore di Yazici: il Milan va in svantaggio per la prima volta in stagione, dopo 12 partite.

La reazione è di nervi ed è immediata: bomba di Ibra su punizione, poi tiro pericoloso di Theo. Ma i Rossoneri si allungano e il Lille legittima il vantaggio creando altri pericoli in zona Donnarumma. Stefano Pioli butta nella mischia l'ex Lille Rafael Leão e Hakan Çalhanoğlu (al posto di Rade Krunić e Samu Castillejo) a fine primo tempo per dare la scossa.

Ma il secondo tempo inizia com'era finito il primo, e il Lille raddoppia subito. Yazici firma la sua doppietta con un tiro da fuori che sorprende Donnarumma. E due minuti dopo arriva la tripletta per il turco, che piazza col mancino e si porta il pallone a casa. Pioli inserisce Ismaël Bennacer e Ante Rebić per Sandro Tonali e Ibrahimović. Il croato mette alla prova Mike Maignan, ma è troppo poco e troppo tardi per i Rossoneri, che rimangono a sei punti nel girone. Nel finale spazio anche per il ritorno di Jens Petter Hauge. Il Milan torna a perdere dopo 24 partite consecutive.