Le squadre di Europa Conference League: risultati, posizione in campionato e calendario

Le 32 squadre che partecipano alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League 2023/24 si preparano per le prime partite del 21 settembre.

UEFA.com segue il loro stato di forma e la loro posizione in campionato, oltre ai risultati nelle partite più recenti.

UEFA Europa Conference League 2023/24: partite e sorteggi

Ultimi risultati: SSPPVS (tutte le competizioni, dalla più recente)

Risultato più recente: Aberdeen - Hibernian 0-2, 03/09, Premiership scozzese

Situazione attuale: 11° in Premiership

Prossima partita di Europa Conference League: Francoforte - Aberdeen, 21/09, Gruppo G

Ultimi risultati: PSVPSV

Risultato più recente: Partizani - Astana 1-1, 31/08, spareggi di Europa League 

Situazione attuale: 3° in Premier League kazaka

Prossima partita di Europa Conference League: Dinamo Zagabria - Astana, 21/09, Gruppo C

Ultimi risultati: SVVVVS

Risultato più recente: Liverpool - Aston Villa 3-0, 03/09, Premier League inglese

Situazione attuale: 10° in Premier League

Prossima partita di Europa Conference League: Legia - Aston Villa, 21/09, Gruppo E

La gioia dell'Aston Villa per il ritorno in Europa

Ultimi risultati: VPPVVV

Risultato più recente: Vitesse - AZ Alkmaar 0-2, 03/09, Eredivisie olandese

Situazione attuale: 1° in Eredivisie

Prossima partita di Europa Conference League: Zrinjski - AZ Alkmaar, 21/09, Gruppo E

Ultimi risultati: VSVVVV

Risultato più recente: Ballkani - Gjilani 2-1, 03/09, Super League kosovara

Situazione attuale: 2° in Super League

Prossima partita di Europa Conference League: Viktoria Plzeň - Ballkani, 21/09, Gruppo C

Ultimi risultati: VVVPVV

Risultato più recente: Beşiktaş - Sivasspor 2-0, 03/09, Super League turca

Situazione attuale: 4° in Super League

Prossima partita di Europa Conference League: Club Brugge - Beşiktaş, 21/09, Gruppo D

Ultimi risultati: PVPVVV

Risultato più recente: HamKam - Bodø/Glimt 4-4, 03/09, Premier Division norvegese

Situazione attuale: 1° in Premier Division

Prossima partita di Europa Conference League: Lugano - Bodø/Glimt, 21/09, Gruppo D

Highlights fase a gironi: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Ultimi risultati: SVSVVV

Risultato più recente: Breidablik - FH 0-2, 03/09, Premier League islandese

Situazione attuale: 3° in Premier League

Prossima partita di Europa Conference League: M. Tel Aviv - Breidablik, 21/09, Gruppo B

Ultimi risultati: SPVVVV

Risultato più recente: Gent - Club Brugge 2-1, 03/09, Pro League belga

Situazione attuale: 4° in Pro League

Prossima partita di Europa Conference League: Club Brugge - Beşiktaş, 21/09, Gruppo D

Ultimi risultati: PSPSSP

Risultato più recente: Železničar - Čukarički 2-2, 04/09, Super League serba

Situazione attuale: 6° in Super League

Prossima partita di Europa Conference League: Ferencváros - Čukarički, 21/09, Gruppo F

Ultimi risultati: VSVVPS

Risultato più recente: Osijek - Dinamo Zagreb 2-3, 03/09, First League croata

Situazione attuale: 4° in First League

Prossima partita di Europa Conference League: Dinamo Zagreb - Astana, 21/09, Gruppo C

Ultimi risultati: VVVVVV

Risultato più recente: Ankaragücü - Fenerbahçe 0-1, 03/09, Super League turca

Situazione attuale: 1° in Super League

Prossima partita di Europa Conference League: Fenerbahçe - Nordsjælland, 21/09, Gruppo H

La doppietta di Slimani al Fenerbahçe nel 2018 contro il Trnava

Ultimi risultati: VVVVVS

Risultato più recente: ZTE - Ferencváros 2-6, 03/09, First League ungherese

Situazione attuale: 6° in First League

Prossima partita di Europa Conference League: Ferencváros - Čukarički, 21/09, Gruppo F

Ultimi risultati: SVPSV

Risultato più recente: Inter - Fiorentina 4-0, 03/09, Serie A

Situazione attuale: 8ª in Serie A

Prossima partita di Europa Conference League: Genk - Fiorentina, 21/09, Gruppo F

La Fiorentina è stata discontinua finora (due vittorie, un pareggio e due sconfitte in tutte le competizioni), con l'esterno Nicolás González che ha segnato quattro dei suoi otto gol.

Tutti i gol della Fiorentina nella Conference League 2022/23

Ultimi risultati: PVPPVV

Risultato più recente: Francoforte - Colonia 1-1, 03/09, Bundesliga tedesca

Situazione attuale: 10° in Bundesliga

Prossima partita di Europa Conference League: Francoforte - Aberdeen, 21/09, Gruppo G

Ultimi risultati: PSVPPV

Risultato più recente: Genk - Anderlecht 1-1, 03/09, Pro League belga

Situazione attuale: 9° in Pro League

Prossima partita di Europa Conference League: Genk - Fiorentina, 21/09, Gruppo F

Ultimi risultati: VVVPSV

Risultato più recente: Gent - Club Brugge 2-1, 03/09, Pro League belga

Situazione attuale: 1° in Pro League

Prossima partita di Europa Conference League: Zorya Luhansk - Gent, 21/09, Gruppo B

Ultimi risultati: PVVSVS

Risultato più recente: HJK - KuPS 2-2, 03/09, First Division finlandese

Situazione attuale: 1° in First Division

Prossima partita di Europa Conference League: HJK - PAOK, 21/09, Gruppo G

Ultimi risultati: SVPPSS

Risultato più recente: Sheriff - KÍ Klaksvik 2-1, 31/09, spareggi di UEFA Europa League

Situazione attuale: 1° nella Premier League delle Isole Faroe

Prossima partita di Europa Conference League: Slovan Bratislava - KÍ Klaksvik, 21/09, Gruppo A

Il KÍ sul 'cammino fantastico'

Ultimi risultati: VPPVVP

Risultato più recente: Legia - Widzew 3-1, 03/09, First Division polacca

Situazione attuale: 1° in First Division

Prossima partita di Europa Conference League: Legia - Aston Villa, 21/09, Gruppo E

Ultimi risultati: VPSVVP

Risultato più recente: LOSC - Montpellier 1-0, 03/09, Ligue 1 francese

Situazione attuale: 5° in Ligue 1

Prossima partita di Europa Conference League: LOSC - Olimpija Ljubljana, 21/09, Gruppo A

Ultimi risultati: VVSSVV

Risultato più recente: Ajax - Ludogorets 0-1, 31/08, spareggi di UEFA Europa League 

Situazione attuale: 5° in A League bulgara

Prossima partita di Europa Conference League: Ludogorets - Spartak Trnava, 21/09, Gruppo H

Ultimi risultati: SSSVVS

Risultato più recente: Lucerna - Lugano 3-2, 03/09, Super League svizzera

Situazione attuale: 5° in Super League

Prossima partita di Europa Conference League: Lugano - Bodø/Glimt, 21/09, Gruppo D

I 10 gol più belli di Europa Conference League 2022/23

Ultimi risultati: VPVVVV

Risultato più recente: Hapoel Hadera - Maccabi Tel-Aviv 0-3, 03/09, Premier League israeliana

Situazione attuale: 1° in Premier League

Prossima partita di Europa Conference League: Maccabi Tel-Aviv - Breidablik, 21/09, Gruppo B

Ultimi risultati: PVVVSV

Risultato più recente: Lyngby - Nordsjælland 1-1, 03/09, Super League danese

Situazione attuale: 2° in Super League

Prossima partita di Europa Conference League: Fenerbahçe - Nordsjælland, 21/09, Gruppo H

Ultimi risultati: VPSSVS

Risultato più recente: Mura - Olimpija Ljubljana 1-3, 03/09, First League slovena

Situazione attuale: 2° in First League

Prossima partita di Europa Conference League: LOSC Lille - Olimpija Ljubljana, 21/09, Gruppo A

Ultimi risultati: SVVVVV

Risultato più recente: OFI - PAOK 1-0, 03/09, Super League greca

Situazione attuale: 4° in Super League

Prossima partita di Europa Conference League: HJK - PAOK, 21/09, Gruppo G

Ultimi risultati: VSVSVS

Risultato più recente: Slovan Bratislava - Podbrezová 3-2, 03/09, First League slovacca

Situazione attuale: 6° in First League

Prossima partita di Europa Conference League: Slovan Bratislava - KÍ Klaksvik, 21/09, Gruppo A

Ultimi risultati: SVPPVV

Risultato più recente: Spartak Trnava - MŠK Žilina 0-2, 03/09, First League slovacca

Situazione attuale: 9° in First League

Prossima partita di Europa Conference League: Ludogorets - Spartak Trnava, 21/09, Gruppo H

Ultimi risultati: VVVVVV

Risultato più recente: Viktoria Plzeň - Bohemians 1905 2-0, 03/09, First League ceca

Situazione attuale: 5° in First League

Prossima partita di Europa Conference League: Viktoria Plzeň - Ballkani, 21/09, Gruppo C

Ultimi risultati: VPSPVS

Risultato più recente: Zorya Luhansk - Slavia Praha 2-1, 31/09, spareggi di UEFA Europa League 

Situazione attuale: 12° in Premier League ucraina

Prossima partita di Europa Conference League: Zorya Luhansk - Gent, 21/09, Gruppo B

Ultimi risultati: PVSVSV

Risultato più recente: Zrinjski - LASK 1-1, 31/09, spareggi di UEFA Europa League 

Situazione attuale: 7° in Premier League bosniaca

Prossima partita di Europa Conference League: Zrinjski - AZ Alkmaar, 21/09, Gruppo E