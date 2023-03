AZ Alkmaar-Lazio 2-1 (tot. 4-2): Biancocelesti ancora ko ed eliminati

La Lazio cade ancora contro l'AZ Alkmaar e saluta la UEFA Europa Conference League, dopo l'eliminazione nei gironi di UEFA Europa League. In Olanda, Felipe Anderson illude la squadra di Maurizio Sarri - che doveva rimontare la sconfitta 2-1 dell'Olimpico - ma alla fine i ragazzi di Pascal Jansen si impongono con lo stesso risultato dell'andata e si qualificano grazie ai gol di Jesper Karlsson e Vangelis Pavlidis.



AZ Alkmaar-Lazio 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



All'AFAS Stadion, la Lazio sblocca il risultato dopo 21 minuti e riporta così in equilibrio l'incontro dopo il ko dell'andata. Il gol porta la firma di Felipe Anderson, che all'Olimpico aveva fallito tante occasioni: l'attaccante ex Porto e West Ham riceve il pallone dentro l'area da Mattia Zaccagni e di destro fa centro con un preciso tiro all'angolino. Per il brasiliano è il primo gol nella competizione, il secondo in Europa questa stagione.

Il vantaggio dei Biancocelesti, però, resiste appena sette minuti. Il nazionale svedese Karlsson, che nove giorni fa aveva firmato due assist, indovina un super tiro dalla distanza e il suo destro non dà scampo a Ivan Provedel, questa volta preferito anche in coppa al portoghese Luís Maximiano.

Gli olandesi, sulle ali dell'entusiasmo, spingono ma l'ex portiere di Chievo, Empoli e Spezia tiene a galla la Lazio con due ottimi interventi, su Sven Mijnans e soprattutto sull'indemoniato Karlsson. La pressione dell'AZ, però, non si attenua nella ripresa, anzi. Tijjani Reijnders, sulla girata di Pavlidis, colpisce il palo, ma al 62' l'AZ perfeziona la rimonta.

Karlsson, sempre lui, affonda sulla sinistra e crossa al centro per Pavlidis, che controlla e trova un perfetto diagonale all'angolino che non dà scampo a Provedel. Per l'attaccante greco è il settimo gol nella competizione, il 19esimo in stagione in 27 presenze.

La rimonta subita anzichè scuotere la squadra di Sarri sembra scoraggiarla. Il danese Jens Odgaard centra l'incrocio dei pali, l'incontenibile Pavlidis e Sven Mijnans vanno anche loro vicinissimi al terzo gol. Gli olandesi centrano un altro legno con Reijnders, i Biancocelesti sembrano ormai con la testa al derby di domenica.



L'AZ festeggia un altro prezioso e prestigioso successo e si qualifica.