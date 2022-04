UEFA Nations League: le partite da non perdere

Nella terza edizione della UEFA Nations League, l'Inghilterra proverà di riscattare la sconfitta ai rigori contro l'Italia in finale di UEFA EURO 2020, mentre la Croazia cercherà la rivincita dopo aver perso contro la Francia in finale di Coppa del Mondo FIFA 2018.

UEFA.com sceglie le partite da non perdere del nuovo calendario.

Italia - Inghilterra: tutti i rigori

Italia e Inghilterra si ritrovano

L'11 giugno, quando l'Italia tornerà a Londra per la gara di apertura della Lega A3, i giocatori inglesi avranno ancora in testa la sconfitta ai rigori nella finale di UEFA EURO 2020. Roberto Mancini ha un po' sminuito la nuova sfida contro l'undici di Gareth Southgate, limitandosi a un "saranno partite divertenti".

Per Southgate, la posta in gioco è più alta. Con lui, l'Inghilterra ha raggiunto una semifinale di Coppa del Mondo e una finale di EURO, ma deve ancora dimostrare di poter battere regolarmente le squadre europee più forti. A UEFA.com ha commentato: "Non siamo ancora arrivati dove vogliamo, ma credo che i ragazzi abbiano il fuoco dentro".

Dalić sul girone di Nations League della Croazia

La Croazia ci riprova contro la Francia

"Di nuovo la Francia – ha commentato a UEFA.com il Ct della Croazia, Zlatko Dalić, dopo il sorteggio della fase a gironi –. Non possiamo star lontani da loro". I Bleus hanno sicuramente apprezzato le sfide tra i due paesi nel corso degli anni, non ultima la finale della Coppa del Mondo 2018 vinta 4-2 allo stadio Luzhniki di Mosca. "Ci conosciamo bene – ha detto il Ct francese Didier Deschamps –. Sarà un grande piacere incontrare di nuovo il mio collega [Zlatko] Dalić".

Dopo le sconfitte in casa e in trasferta nell'ultima UEFA Nations League, la Croazia deve ancora battere la Francia in otto confronti diretti a livello maggiore (P2 S6) dalla semifinale dei Mondiali 1998 persa 2-1 Parigi. Ci sarà un'inversione di tendenza il 13 giugno?

Spagna - Portogallo: tutti rigori in semifinale di EURO 2012

Spagna e Portogallo riavvolgono il nastro

"Una delle cose positive di questa competizione è che non ci sono squadre deboli e ognuna può batterci", ha commentato il Ct Luis Enrique dopo il sorteggio, anche se il Portogallo non ha battuto la Spagna così spesso negli ultimi tempi. Infatti, nove delle ultime 13 partite sono finite in parità al fischio finale, compresa la semifinale di UEFA EURO 2012 vinta dalla Roja ai rigori.

Vincitore della prima UEFA Nations League nel 2019, il Portogallo di Fernando Santos sarà ospite nell'ultimo capitolo di questa lunga relazione calcistica il 2 giugno. I lusitani hanno pareggiato le ultime cinque trasferte in Spagna ma non vincono da un'amichevole del 1937 (2-1).

Inghilterra - Germania negli anni

Subito una dura prova per Flick

La lunga permanenza di Joachim Löw sulla panchina della Germania si è conclusa con la sconfitta per 2-0 contro l'Inghilterra a Wembley a EURO 2020. Per il nuovo allenatore Hansi Flick si prospetta forse la sfida più importante da quando è approdato in nazionale, quella casalinga contro i Three Lions. "Siamo lieti di poterci confrontare con i migliori – ha detto l'ex allenatore del Bayern –. Tutti i nostri tifosi possono essere contenti e lo siamo anche noi perché sarà il prossimo passo".

Southgate ha tenuto d'occhio la nuova nazionale tedesca, osservando che "sta facendo crescere giovani molto forti". Le squadre si affrontano in Germania il 7 giugno. Nella gara di qualificazione più recente contro i tedeschi (Monaco, 1 settembre 2001), un'Inghilterra relativamente giovane ha trionfato 5-1 con tripletta di Michael Owen. Riuscirà la nuova Germania di Flick a compiere un'impresa simile?

La vittoria del Galles contro il Portogallo a EURO

Il Galles punta in alto contro il Belgio

"Serate come queste te le sogni", ha commentato Chris Coleman, ex Ct del Galles, dopo la vittoria contro il Belgio per 3-1 ai quarti di UEFA EURO 2016, forse il più grande risultato nella storia dei Dragons. Meno indimenticabili sono state le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022, con i Diavoli Rossi vincitori per 3-1 a Leuven prima di un 1-1 a Cardiff.

Tuttavia, dopo la promozione in Lega A, il Galles vuole dimostrare il proprio valore: quale modo migliore che battere una squadra che è rimasta a lungo al vertice della classifica FIFA negli ultimi anni? Il tecnico Rob Page ha dichiarato: "Meritiamo di essere in Lega A e se vogliamo crescere ancora dobbiamo giocare contro le squadre migliori".

Altre partite

Highlights: Georgia - Macedonia del Nord 0-1

Scozia e Ucraina, sorteggiate nel Gruppo B1, si affronteranno anche l'1 giugno nella semifinale di spareggio. Chi vince affronterà il Galles per un posto in Coppa del Mondo.

Norvegia e Svezia si affrontano nel Gruppo B4; riusciranno Erling Haaland e Alexander Isak a mettere fine a una striscia di quattro pareggi consecutivi tra le due squadre?

Macedonia del Nord e Georgia si ritrovano nel Gruppo C4; i macedoni hanno battuto la Georgia nella finale degli spareggi e hanno raggiunto EURO 2020, mentre hanno pareggiato due volte 1-1 nell'ultima Nations League.

Date

Prima e seconda giornata: 1–7 giugno 2022

Terza e quarta giornata: 9–14 giugno 2022

Quinta e sesta giornata: 21–27 settembre 2022

Sorteggio fase finale: da stabilire

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Play-out: 21–23 e 24–26 marzo 2024