Kylian Mbappé: i gol, le statistiche e i record della stella del Real Madrid, Paris e Francia

Kylian Mbappé ha fatto molta strada da quando ha esordito in UEFA Champions League a soli 17 anni nel settembre 2016.

UEFA.com racconta l'ascesa del campione francese, che nella prossima partita diventerà il 57° giocatore ad aver raggiunto le 100 presenze nella competizione.

I 71 gol di Kylian Mbappé in Champions League

Dicono di lui

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid: "È un fuoriclasse. È decisivo, ha una tecnica straordinaria ed è anche un ottimo compagno di squadra. Non si limita a fare affidamento sul suo talento, ma lavora come un matto per la squadra, proprio come tutti gli altri ragazzi".

Didier Deschamps, ex allenatore della Francia: "Kylian è Kylian. Lo adorano tutti, dalla generazione più giovane a quella meno giovane".

Erling Haaland, attaccante della Norvegia: "È veloce, forte e gioca a livelli altissimi da tanti anni e ha appena due anni più di me. È fenomenale".

Lionel Messi, ex attaccante del Barcelona e del Paris Saint-Germain: "Kylian è un giocatore diverso; una bestia, fortissima nel uno contro uno, che sa inserirsi negli spazi, che è velocissimo e che segna tantissimi gol. È un giocatore completo e lo dimostra da anni; negli anni a venire sarà sicuramente tra i migliori".

Lionel Messi e Kylian Mbappe al Paris AFP via Getty Images

Kylian Mbappé: gol e presenze

Competizioni UEFA per club: 99 presenze, 70 gol

Nazionale: 107 presenze, 67 gol

Competizioni per nazionali: 391 presenze, 310 gol

Statistiche al 5 ottobre 2026

L'ascesa di Kylian Mbappé

Monaco

• Mbappé aveva 16 anni meno dieci giorni quando ha giocato la sua prima partita di una competizione UEFA, entrando negli ultimi 30 minuti della sconfitta per 3-1 contro lo Zenit in UEFA Youth League.

• Un anno e un giorno dopo ha esordito in una competizione UEFA maggiore, disputando gli ultimi 34 minuti della gara persa 4-1 nella fase a gironi di UEFA Europa League in casa del Tottenham. La sua squadra era già sotto per 3-0 quando è entrato dalla panchina, ma Mbappé ha servito l'assist per il gol della bandiera della formazione del Principato.

Mbappé in panchina col Monaco prima di entrare contro il Tottenham Icon Sport via Getty Images

• Non ha segnato nelle prime tre partite di Champions League (non stupisce dato che in queste tre ha giocato appena 25 minuti complessivi), ma ha realizzato la sua prima rete alla quarta gara dopo 40 minuti della sconfitta per 5-3 in casa del Manchester City negli ottavi di finale di UEFA Champions League.

• Ha chiuso la Champions League 2016/17 arrivando in semifinale e segnando sei gol complessivi, mentre in Ligue 1 ha realizzato 15 gol in 29 presenze.

Kylian Mbappé dopo la firma col Paris, insieme al padre Wilfried e il fratello Ethan che nel 2017 ha firmato anche lui col club AFP via Getty Images

Paris

• Ha segnato il suo decimo gol in Champions League nella sconfitta per 3-1 in casa del Bayern nel dicembre 2017, diventando il più giovane giocatore a raggiungere tale traguardo all'età di 18 anni e 350 giorni.

• La stagione 2018/19 ha visto Mbappé raggiungere nuovi traguardi con un record di carriera di 33 gol in campionato in sole 29 partite, mentre il Paris conquistava il titolo. È stato eletto Giocatore dell'Anno della Ligue 1 dopo aver raggiunto la vetta della classifica dei marcatori, chiudendo a 11 gol di vantaggio sul secondo posto.

• A maggio 2022 ha firmato un nuovo contratto con il Paris, dopo essere salito al secondo posto dietro Edinson Cavani nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club. È diventato il terzo giocatore a finire come capocannoniere della Ligue 1 per quattro stagioni di fila, ma il primo a finire sia come capocannoniere che come assistman (17) nella storia della massima serie.

• Mbappé ha vinto cinque Ligue 1 (una col Monaco, quattro col Paris) e tre Coppe di Francia (tutte col Paris), oltre ad aver raggiunto la finale di UEFA Champions League nel 2020 col Paris poi persa per 1-0 contro il Bayern a Lisbona.

• Ha superato il record di Edinson Cavani come miglior marcatore del club in competizioni europee con 31 gol in 48 partite di Champions League in occasione dell'1-1 interno col Benfica nell'ottobre 2022.

• È diventato il primo giocatore del Paris a segnare cinque gol in una partita nel 7-0 contro il Pays de Cassel nei sedicesimi della Coupe de France il 23 gennaio 2023.

• I suoi due gol nel 3-0 contro il Marsiglia a 'Le Classique' il 26 febbraio 2023 lo hanno portato al pari di Cavani come capocannoniere di tutti i tempi della squadra con 200 gol. Sei giorni dopo, è diventato il capocannoniere assoluto segnando nella vittoria per 4-2 contro il Nantes.

• Mbappé ha aiutato il Paris a conquistare l'undicesimo titolo in Ligue 1 nella stagione 2022/23, in cui è stato capocannoniere del campionato per il quinto anno consecutivo e Giocatore dell'anno della Ligue 1 per la quarta stagione consecutiva.

• Il 17 marzo 2024 ha raggiunto i 250 gol con il Paris grazie a una tripletta nel 6-2 in casa del Montpellier e ha vinto il sesto campionato in sette stagioni al Parc des Princes.

Guarda il gol di Mbappé in Supercoppa

Real Madrid

• Ha fatto il suo debutto con il club il 14 agosto 2024, segnando nel 2-0 sull'Atalanta in Supercoppa UEFA.

• È diventato il nono giocatore a segnare 50 gol in Champions League e, a 26 anni, il secondo più giovane dopo Lionel Messi, nel 3-2 contro l'Atalanta alla quinta giornata.

• Ha concluso la stagione 2025/26 come capocannoniere della Champions League con 15 gol. Ha inoltre realizzato la seconda tripletta più veloce di sempre nella competizione alla quinta giornata, segnando tre gol contro l'Olympiacos in soli sei minuti e 42 secondi.

• Nella stessa stagione 2025/26 si è anche laureato capocannoniere della Liga con 25 gol.

Francia

• Mbappé ha segnato cinque gol e contribuito al successo della Francia ai Campionati Europei UEFA Under 19 del 2016 in Germania. In quell'occasione, il compagno Jean-Kévin Augustin l'ha superato con sei ed entrambi erano stati segnalati come giocatori da tenere d'occhio dagli inviati di UEFA.com.

• Secondo più giovane calciatore francese a esordire con la nazionale maggiore quando ha debuttato contro il Lussemburgo a marzo 2017, ha segnato il suo primo gol con i Bleus nel 4-0 sui Paesi Bassi cinque mesi dopo

Dieci giovani marcatori francesi, compresi Dembélé e Mbappé

• Un altro record è caduto quando è diventato il più giovane marcatore francese nella storia della Coppa del Mondo all'età di 19 anni. Insieme a Pelé, è stato l'unico sotto i 20 anni a segnare in una finale di Coppa del Mondo quando la Francia ha battuto la Croazia per 4-2 vincendo l'edizione 2018, venendo poi eletto miglior giovane del torneo.

• Ha poi aggiunto nel palmares la vittoria della UEFA Nations League 2020/21 e il secondo posto nella Coppa del Mondo 2022 dove la sua Francia ha perso ai rigori contro l'Argentina dopo il 3-3 dei supplementari. In quella finale, Mbappé ha vinto la classifica marcatori del Mondiale con otto gol ed è diventato solo il secondo giocatore nella storia a segnare una tripletta in una finale (dopo l'inglese Geoff Hurst nel 1966). Il suo quarto gol in finali di Coppa del Mondo (in due finali) è un nuovo record.

• In vista delle qualificazioni a UEFA EURO 2024, è stato nominato nuovo capitano della Francia da Didier Deschamps dopo il ritiro dalla nazionale di Hugo Lloris.

• Nelle qualificazioni a EURO 2024, Mbappé è diventato il giocatore più giovane a raggiungere le 70 presenze con i Bleus, superando prima Michel Platini e Antoine Griezmann, poi Thierry Herny, diventando il secondo miglior marcatore francese di tutti i tempi.

• Ai Mondiali del 2026, Mbappé ha segnato due gol nella partita d'esordio contro il Senegal, superando Olivier Giroud e diventando il miglior marcatore di sempre della Francia con 57 reti. Con i dieci gol segnati in questo torneo, ha portato a 22 il suo bottino complessivo, diventando così il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della competizione.

Quel che potresti non sapere

• Abbiamo parlato di lui per la prima volta nel febbraio 2016, quando è stato scelto come 'talento della settimana', citando le parole di suo padre e agente Wilfried: “È più di un semplice amante del calcio, ne è pazzo. Io lavoro nel mondo del calcio e lui mi fa quasi passare la voglia, perché ci si dedica 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Guarda tutto; riesce a seguire quattro o cinque partite di fila”.

• Suo padre Wilfried è sempre stato nel mondo del calcio, ma anche la madre di Mbappé, Fayza Lamari, ha giocato con la Francia nella nazionale di pallamano.

• Cristiano Ronaldo è stato il suo idolo quando era giovane, ma non era l’unico; all’età di circa 12 anni, su Facebook usava il nome Kylian Robinho Gaúcho – un omaggio alle stelle brasiliane Robinho e Ronaldinho.

• Mbappé possiede un’impressionante collezione di auto sportive, ma ha dovuto farsi accompagnare da altri per guidarle. "È uno degli svantaggi di avere successo da giovane", ha spiegato. "Mi sono perso cose semplici come avere la patente di guida".

Kylian (a sinistra) ed Ethan Mbappé (a destra) durante il periodo trascorso insieme al Paris AFP via Getty Images

• La famosa esultanza di Mbappé con le braccia incrociate è stata presa in prestito dal fratello minore Ethan, che assumeva la stessa posa per festeggiare le vittorie nei videogiochi di calcio. Il centrocampista Ethan usa ancora oggi la stessa esultanza quando segna con la sua squadra, il Lille.

• Cristiano Ronaldo ha dichiarato: «[Mio figlio] Mateo ama tantissimo Mbappé. A volte mi dice: “Ehi papà, Mbappé è più bravo di te”, e io gli rispondo: “No, io sono più bravo di lui, ho segnato più gol”.

Lui dice

Kylian Mbappé incontra gli astronauti dell'ESA

Mbappé ha parlato in diverse occasioni con UEFA.com. Una volta, ci ha permesso addirittura di assistere a una conversazione con l'astronauta francese Thomas Pesquet prima di UEFA EURO 2020. Ecco cosa aveva detto nella primavera 2021 quando ci ha raccontato la sua carriera.

Sulla motivazione: "Ogni volta che entro in campo mi dico che sono il migliore, eppure ho giocato sullo stesso campo di [Lionel] Messi e Cristiano [Ronaldo] e loro sono più forti di me! Hanno fatto un miliardo di cose in più, ma nella mia testa mi dico sempre che sono il migliore perché così non ti poni limiti e cerchi di far vedere la tua versione migliore".

Sulla vittoria del Mondiale nel 2018: "Normalmente, vincere una Coppa del Mondo è l'apice di una carriera. È un traguardo per cui lavori anche con il tuo club: trascorri lì qualche anno, poi arrivi a 27-28 anni e la Coppa del Mondo si presenta quando sei al massimo. Io sono stato abbastanza fortunato a entrare subito in nazionale e vincere a 19 anni. Penso che questa esperienza mi aiuterà quando ci saranno altri test".

Sul suo posto felice: "Per me la Champions League occupa un posto molto importante. Vincerla sarebbe molto emozionante. Anche se la Coppa del Mondo è il Sacro Graal, a livello di club la Champions League è il trofeo più importante. La Champions League è, come dice la canzone, per 'les meilleures équipes' (le migliori squadre)".

Sulla sua ambizione: "Non ho mai detto che sarei stato il più grande giocatore della storia, ma non mi sono mai posto limiti. Se arrivo ad un certo livello, non ho intenzione di fermarmi mettendo un limite, tipo: 'Se arrivo lì, allora è finita, è il mio massimo'. No, cerco di superare i miei limiti e vedere sin dove posso arrivare. Per il momento funziona bene e continuerò a fare così fino alla fine della carriera".

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