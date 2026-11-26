Quarta giornata UEFA Conference League: l'Atalanta rimonta 2 gol allo scadere e vince nei minuti di recupero, vittorie per Ajax e Brighton
giovedì 26 novembre 2026
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Nella quarta giornata di UEFA Conference League, l'Atalanta mette in scena uno show nei minuti finali battendo 2-3 un Borac in nove uomini dopo essere stato sotto di due gol fino a quattro minuti dalla fine, mentre il Monaco rimane a punteggio pieno.
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Nella quarta giornata di UEFA Conference League, l'Atalanta mette in scena uno show nei minuti finali battendo fuori casa per 2-3 un Borac in nove uomini dopo essere stato sotto di due gol fino a quattro minuti dalla fine. Vittorie anche per Brighton, Ajax e Monaco, che rimane a punteggio pieno dopo quattro partite.
Vi raccontiamo le partite della quarta giornata.
Risultati quarta giornata
Kairat Almaty - Mjällby 1-0
Ajax - Thun 4-0
Brighton - Universitatea Craiova 4-0
Iberia Tbilisi - Getafe 1-0
Jablonec - Lugano 2-0
Kauno Žalgiris - Riga 2-0
Hearts - Monaco 2-3
Egnatia - Lincoln Red Imps 2-1
Pafos - Midtjylland 0-2
Brann - Aarhus 1-4
Nordsjælland - Panathinaikos 3-2
Borac - Atalanta 2-3
Hajduk Split - Sint-Truidense 0-2
Inter Escaldes - Copenhagen 2-0
Gent - Crvena Zvezda 1-1
CSKA Sofia - Trabzonspor 1-2
Braga - KuPS Kuopio 4-0
Freiburg - Twente 2-1
Ajax - Thun 4-0
L’Ajax conquista la terza vittoria consecutiva della fase campionato, con un netto 4-0 contro il Thun ad Amsterdam. I padroni di casa passano in vantaggio dopo sei minuti con un tiro deviato di Rayane Bounida e raddoppiano sul finire del primo tempo con Marcos Leonardo (41').
Nella ripresa i Lancieri segnano altri due gol: un calcio di punizione imparabile di Bounida al 70' e un tiro a giro del subentrato Steven Berghuis all'89'.
Brighton - Universitatea Craiova 4-0
La doppietta di Ibrahim Osman permette al Brighton, ancora imbattuto, di conquistare con facilità la terza vittoria. Gli inglesi passano in vantaggio dopo soli tre minuti con Osman su assist di Jack Hinshelwood, e raddoppiano al 33' con un tiro dalla distanza di Maxim De Cuyper.
Al 39' la partita si mette in salita per gli ospiti che rimangono in dieci per l'espulsione di Vladimir Screciu e subiscono altri due gol dopo l'intervallo con Charalampos Kostoulas (61') e Osman (63').
Hearts - Monaco 2-3
I padroni di casa passano in vantaggio dopo 16 minuti con primo gol di Jordi Altena con la maglia degli Hearts. Dopo lo svantaggio, il Monaco si butta all'attacco e trova il pari dopo dieci minuti con un rigore battuto da Folarin Balogun, che sul finire del primo tempo serve l'assist per il gol del vantaggio del club del Principato con Edan Diop. Al 44' i padroni di casa segnano il pari con una conclusione perfetta di Sabah Kerjota che si insacca all'incrocio dei pali.
Nella ripresa entrambe le squadre spingono al massimo alla ricerca del gol della vittoria, ma è il Monaco a segnare la rete decisiva al 94' con Balogun su assist di Mamadou Coulibaly.
Freiburg - Twente 2-1
Il Freiburg conquista la terza vittoria grazie al gol decisivo di Niklas Beste all’ultimo respiro. La rete arriva con una ribattuta del numero 19 dopo un palo colpito dal compagno di squadra Matthias Ginter su calcio di rigore.
La squadra di casa passa in vantaggio con un contropiede finalizzato da Cyriaque Irié all’11’. Il Twente pareggia dopo l’intervallo con una punizione perfetta di Younes Taha, prima del gol della vittoria di Beste al terzo minuto di recupero.
Il meglio dagli altri campi
- Il record di imbattibilità del Panathinaikos si infrange contro il Nordsjælland che rimonta due gol e vince sul finale in Danimarca.
- L'Inter Escaldes, prima squadra in assoluto di Andorra a partecipare alla fase campionato, conquista la sua prima vittoria in assoluto, battendo per 2-0 un Copenaghen in nove uomini. Anche i georgiani dell'Iberia Tbilisi ottengono una storica vittoria, battendo per 1-0 gli spagnoli del Getafe.
- Come il Copenaghen, anche il Borac rimane in nove nella partita in casa contro l’Atalanta: la squadra bosniaca, in vantaggio per 2-0 fino all’86° minuto, subisce nei minuti finali i gol di Nikola Krstović, Sead Kolašinac e Davide Zappacosta.
Calendario quinta giornata (10 dicembre)
Inizio ore 21:00 CET se non indicato
Kairat Almaty - Universitatea Craiova (16:30)
Copenhagen - Lugano (18:45)
Iberia Tbilisi - Crvena Zvezda (18:45)
Getafe - Inter Escaldes (18:45)
KuPS Kuopio - CSKA Sofia (18:45)
Lincoln Red Imps - Midtjylland (18:45)
Riga - Atalanta (18:45)
Freiburg - Panathinaikos (18:45)
Brann - Braga (18:45)
Trabzonspor - Jablonec (18:45)
Aarhus - Twente
Brighton - Monaco
Thun - Gent
Hearts - Borac
Hajduk Split - Nordsjælland
Sint-Truidense - Ajax
Egnatia - Kauno Žalgiris
Mjällby - Pafos