Niklas Castro del Brann è in vetta alla classifica marcatori della ﻿UEFA Conference League 2026/27 con quattro gol.

Classifica marcatori Conference League 2026/27 4 Niklas Castro (Brann) 3 Albian Ajeti (Lugano)

3 Tolu Arokodare (Ajax)

3 Cyriel Dessers (Panathinaikos)

3 Djú Franculino (Trabzonspor)

3 Noah Holm (Brann)

3 Mohamed Salah (Trabzonspor)

﻿Dopo aver segnato una doppietta nel successo per 2-1 contro i Lincoln Red Imps alla prima giornata, Castro è andato nuovamente a segno nella vittoria per 4-1 del Brann sul campo del Kauno Žalgiris (partita in cui il suo compagno di squadra Noah Holm ha realizzato l'unica tripletta vista finora nella fase campionato di questa stagione).

Albian Ajeti del Lugano, Tolu Arokodare dell'Ajax, Cyriel Dessers del Panathinaikos, Djú Franculino del Trabzonspor e il già citato Holm, compagno di squadra di Castro, non sono riusciti a incrementare il loro bottino di tre gol nel corso della quarta giornata, mentre Mohamed Salah ha segnato il suo terzo gol stagionale nella vittoria per 2-1 del Trabzonspor sul CSKA Sofia.

Grazie a una doppietta realizzata contro il Kairat Almaty nella seconda giornata, Cyriel Dessers ha raggiunto Mikael Ishak del Lech Poznań in vetta alla classifica dei migliori marcatori di sempre della UEFA Conference League. Tali reti lo inseriscono inoltre tra i candidati al titolo di capocannoniere della stagione in corso.

I tre gol di Cyriel Dessers

Classifica assist Conference League 2026/27

3 Ibrahim Osman (Brighton)

3 Stefano Sensi (CSKA Sofia)

3 Pau Víctor (Braga)

2 Albian Ajeti (Lugano)

2 Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova)

2 Daniel Dos Santos (Lugano)

2 Oscar Gloukh (Ajax)

2 Luka Juričić (Borac)

2 Alexander Lind (Nordsjælland)

2 Carlos Mora (Universitatea Craiova)

2 Abdellah Ouazane (Ajax)

2 Mohamed Salah (Trabzonspor)

2 Jiří Sláma (Jablonec)

2 Andrews Tetteh (Panathinaikos)



2 Daouda Weidmann (Twente)

Triplette Conference League 2026/27

Noah Holm (Kauno Žalgiris - Brann 1-4, 22/10/2026)

Capocannonieri di Conference League per stagione

2025/26 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) – 9

2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8

2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11

2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10