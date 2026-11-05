Terza giornata UEFA Conference League: pari per l'Atalanta, vittorie per Ajax, Brighton e Monaco
giovedì 5 novembre 2026
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Nella terza giornata di UEFA Conference League, l'Atalanta pareggia col Kairat, mentre il Monaco ottiene la terza vittoria consecutiva, così come Panathinaikos, Twente e Lugano.
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Nella terza giornata di UEFA Conference League, l'Atalanta pareggia in casa col Kairat Almaty, mentre il Monaco ottiene la terza vittoria consecutiva, così come Panathinaikos, Twente e Lugano.
Vi raccontiamo le partite della terza giornata.
Risultati terza giornata
Aarhus - Braga 0-0
Atalanta - Kairat Almaty 1-1
Midtjylland - Ajax 1-6
Thun - Hearts 3-1
Crvena Zvezda - Inter Escaldes 2-1
KuPS Kuopio - Gent 0-0
Lincoln Red Imps - Hajduk Split 1-0
Mjällby - Borac 2-0
Trabzonspor - Freiburg 0-1
Monaco - Nordsjælland 2-0
Copenhagen - Iberia Tbilisi 2-1
Lugano - Kauno Žalgiris 3-0
Twente - Pafos 3-1
Getafe - Brighton 0-1
Sint-Truidense - Brann 1-1
Panathinaikos - CSKA Sofia 2-1
Riga - Jablonec 1-1
Universitatea Craiova - Egnatia 2-0
Getafe - Brighton 0-1
Il Brighton vince di misura grazie alla rete di testa al 64' di Malick Yalcouye, rimanendo imbattuto e vicinissimo alla vetta della classifica.
Monaco - Nordsjælland 2-0
Dopo un inizio povero di occasioni, alla mezz'ora il Monaco sblocca il risultato: Takumi Minamino si insinua in area con tempismo perfetto e serve un assist sul secondo palo per Mathys Detourbet che deve solo spingerla in rete.
Dopo due gol annullati dal VAR al Monaco, i padroni di casa chiudono definitivamente la gara allo scadere con uno splendido gol di Matthis Abline su azione personale portando il Monaco a quota nove punti in tre partite.
Atalanta - Kairat Almaty 1-1
Il Kairat Almaty accarezza il sogno di uno storico successo contro l'Atalanta, ma la speranza viene interrotta dai vincitori della UEFA Europa League 2023/24 a otto minuti dalla fine.
I padroni di casa dell’Atalanta, come prevedibile, controllano il possesso palla per tutta la partita, e sfiorano il vantaggio nel primo tempo con una conclusione di Mario Pašalić che si spegne a pochi passi dal palo.
Al 53' i kazaki passano inaspettatamente in vantaggio con un contropiede letale finalizzato da Marc Gual dopo un filtrante di Edmilson. La Dea riesce a recuperare un punto nel finale, grazie a una ribattuta di Nikola Krstović all'82' sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Trabzonspor - Freiburg 0-1
La seconda visita del Freiburg in Turchia ha un epilogo più felice rispetto alla prima, quando nella finale di Europa League della scorsa stagione la squadra era stata sconfitta per 3-0 dall’Aston Villa.
Lukas Kübler infila in rete la palla vagante dopo che André Onana aveva parato il colpo di testa di Igor Matanović su calcio d’angolo al 14° minuto, regalando così la vittoria alla sua squadra.
Il meglio dagli altri campi
- Panathinaikos, Twente e Lugano sono a pari merito con il Monaco in testa alla classifica, dopo aver ottenuto la terza vittoria in tre partite grazie ai successi rispettivamente contro CSKA Sofia, Pafos e Kauno Žalgiris.
- L'Ajax ottiene la vittoria più ampia della serata; il Midtjylland, ridotto a dieci uomini, riesce ad arrivare all'intervallo sull'1-1, ma nella ripresa crolla vertiginosamente, consentendo alla squadra di Amsterdam di aggiudicarsi la partita in Danimarca per 6-1.
- Il Crvena Zvezda segna due gol nel finale, ribaltando lo svantaggio contro l’Inter Escaldes di Andorra nel successo per 2-1, mentre un autogol nel finale della sfida a Gibilterra permette ai Lincoln Red Imps di ottenere una vittoria inaspettata per 1-0 contro l’Hajduk Spalato.
Calendario quarta giornata (26 novembre)
Ore 16:30 CET
Kairat Almaty - Mjällby
Ore 18:45 CET
Ajax - Thun
Brighton - Universitatea Craiova
Iberia Tbilisi - Getafe
Jablonec - Lugano
Kauno Žalgiris - Riga
Hearts - Monaco
Egnatia - Lincoln Red Imps
Pafos - Midtjylland
Brann - Aarhus
Ore 21:00 CET
Nordsjælland - Panathinaikos
Borac - Atalanta
Hajduk Split - Sint-Truidense
Inter Escaldes - Copenhagen
Gent - Crvena Zvezda
CSKA Sofia - Trabzonspor
Braga - KuPS Kuopio
Freiburg - Twente