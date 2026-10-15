Prima giornata UEFA Conference League: buona la prima per l'Atalanta, vittorie per Brighton, Hajduk e Gent
giovedì 15 ottobre 2026
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Nella prima giornata di UEFA Conference League, Atalanta e Brighton vincono senza difficoltà, mentre l'Ajax perde a sorpresa con l'Hajduk Split.
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Nella prima giornata di UEFA Conference League, Atalanta e Brighton vincono senza difficoltà rispettivamente contro Pafos e Kauno Žalgiris, mentre l'Ajax perde a sorpresa con l'Hajduk Split.
Vi raccontiamo le partite della prima giornata.
Risultati prima giornata
Lugano - Crvena Zvezda 3-2
Hajduk Split - Ajax 2-1
Gent - Aarhus 1-0
Egnatia - Midtjylland 1-1
KuPS Kuopio - Trabzonspor 2-4
Mjällby - Inter Escaldes 2-0
Panathinaikos - Borac 2-1
CSKA Sofia - Monaco 1-2
Riga - Kairat Almaty 1-1
Universitatea Craiova - Getafe 1-1
Atalanta - Pafos 3-1
Brighton - Kauno Žalgiris 4-0
Copenhagen - Braga 3-0
Twente - Thun 1-0
Hearts - Nordsjælland 1-1
Sint-Truidense - Iberia Tbilisi 2-0
Freiburg - Jablonec 3-2
Brann - Lincoln Red Imps 2-1
Brighton - Kauno Žalgiris 4-0
Georginio Rutter segna due gol su due assist di Ibrahim Osman, consentendo al Brighton di battere il club lituano in Inghilterra. Dopo una serie di parate spettacolari del portiere ospite Tomas Švedkauskas, i padroni di casa passano in vantaggio al 41' col primo gol di Rutter. Nei minuti di recupero del primo tempo, Hinshelwood raddoppia il vantaggio dei Seagulls.
Al 53' Osman raccoglie il passaggio filtrante di Malick Yalcouye, servendo nuovamente Rutter al termine di un’azione corale, mentre al 67' Matt O’Riley segna la rete del 4-0 definitivo di testa su cross del debuttante Younes Ibrahim.
Atalanta - Pafos 3-1
Un primo tempo giocato a ritmi altissimi, permette all’Atalanta di battere il Pafos. Dopo solo un minuto, la Dea sblocca il risultato con Eljif Elmas su un cross ben calibrato di Giacomo Raspadori. Al 18' lo stesso attaccante italiano raddoppia su calcio di rigore, mentre al 44' Gianluca Scamacca fissa il risultato sul 3-0.
Nonostante le numerose occasioni create dopo la ripresa, la Dea non riesce ad allungare il vantaggio e subisce il gol del definitivo 3-1 all'88' dal centrocampista brasiliano Biel.
Hajduk Split - Ajax 2-1
Marin Šotiček è il protagonista indiscusso della gara con un gol e un assist nella vittoria a sorpresa per 2-1 contro l'Ajax.
L'Hajduk passa in vantaggio al 37' grazie al gol di Abdoulie Sanyang su assist di Šotiček. Al 53' gli ospiti trovano il gol del momentaneo pareggio con Davy Klaassen, ma dopo soli tre minuti, un passaggio impreciso della difesa dell’Ajax permette a Michele Šego di servire altruisticamente Šotiček per il gol della vittoria.
Il meglio dagli altri campi
- Mohamed Salah fa un assist e un gol (il suo 65° nelle competizioni UEFA per club), mentre il compagno di squadra Djú Franculino segna una doppietta nella vittoria per 4-2 del Trabzonspor contro il KuPS Kuopio.
- L'attaccante tedesco Paris Brunner ha segnato il primo gol e servito l'assist per il secondo ad Ansu Fati, mentre il Monaco di Filipe Luís ha esordito con una vittoria per 2-1 in trasferta contro il CSKA Sofia in Bulgaria.
- Vincenzo Grifo ha segnato con un calcio di punizione magistrale, consentendo al Freiburg, finalista dell’Europa League della scorsa stagione, di aggiudicarsi una vittoria casalinga per 3-2 contro i cechi del Jablonec.
Calendario seconda giornata (22 ottobre)
Inizio ore 21:00 CET se non indicato
Kairat Almaty - Panathinaikos (16:30)
Iberia Tbilisi - Mjällby (18:45)
Nordsjælland - CSKA Sofia (18:45)
Crvena Zvezda - Copenhagen (18:45)
Jablonec - Brighton (18:45)
Kauno Žalgiris - Brann (18:45)
Getafe - Lugano (18:45)
Inter Escaldes - Universitatea Craiova (18:45)
Pafos - Riga (18:45)
Trabzonspor - Hearts (18:45)
Ajax - Atalanta
Aarhus - Egnatia
Monaco - Freiburg
Midtjylland - Sint-Truidense
Thun - Hajduk Split
Borac - KuPS Kuopio
Lincoln Red Imps - Twente
Braga - Gent