Classifica marcatori Conference League 2026/27: Nicklas Castro, Andreas Cornelius, Djú Franculino, Georginio Rutter

Nicklas Castro, Andreas Cornelius, Djú Franculino e Georginio Rutter sono in vetta alla classifica marcatori della ﻿UEFA Conference League 2026/27 dopo le doppiette messe a segno nella prima giornata.

Classifica marcatori Conference League 2026/27 2 Niklas Castro (Brann)

2 Andreas Cornelius (Copenhagen)

2 Djú Franculino (Trabzonspor)

2 Georginio Rutter (Brighton)

﻿Mohamed Salah ha fatto un gol e un assist, ma il suo compagno di squadra Djú Franculino, ne ha messi a segno due nel 4-2 del Trabzonspor sul KuPS Kuopio nella prima giornata della fase campionato.

Ibrahim Osman e Georginio Rutter hanno invece dato vita a un'intesa vincente nella vittoria per 4-0 del Brighton contro il Kauno Žalgiris, con il ghanese che ha servito entrambi gli assist per i gol del francese.

Il cileno Niklas Castro ha segnato i due gol nel successo casalingo del Brann per 2-1 in casa contro il Lincoln Red Imps, mentre Andreas Cornelius ha segnato due gol entrando dalla panchina nel successo del Copenhagen contro il Braga.

Classifica assists Conference League 2026/27

2 Ibrahim Osman (Brighton)

Triplette Conference League 2026/27

Nessuna

Capocannonieri di Conference League per stagione

2025/26 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) – 9

2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8

2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11

2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7

2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10