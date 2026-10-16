Classifica marcatori Conference League 2026/27: Nicklas Castro, Andreas Cornelius, Djú Franculino, Georginio Rutter
venerdì 16 ottobre 2026
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La corsa alla classifica marcatori di UEFA Conference League 2026/27, vede quattro calciatori in vetta.
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Nicklas Castro, Andreas Cornelius, Djú Franculino e Georginio Rutter sono in vetta alla classifica marcatori della UEFA Conference League 2026/27 dopo le doppiette messe a segno nella prima giornata.
Classifica marcatori Conference League 2026/27
2 Niklas Castro (Brann)
2 Andreas Cornelius (Copenhagen)
2 Djú Franculino (Trabzonspor)
2 Georginio Rutter (Brighton)
Mohamed Salah ha fatto un gol e un assist, ma il suo compagno di squadra Djú Franculino, ne ha messi a segno due nel 4-2 del Trabzonspor sul KuPS Kuopio nella prima giornata della fase campionato.
Ibrahim Osman e Georginio Rutter hanno invece dato vita a un'intesa vincente nella vittoria per 4-0 del Brighton contro il Kauno Žalgiris, con il ghanese che ha servito entrambi gli assist per i gol del francese.
Il cileno Niklas Castro ha segnato i due gol nel successo casalingo del Brann per 2-1 in casa contro il Lincoln Red Imps, mentre Andreas Cornelius ha segnato due gol entrando dalla panchina nel successo del Copenhagen contro il Braga.
Classifica assists Conference League 2026/27
2 Ibrahim Osman (Brighton)
Triplette Conference League 2026/27
Nessuna
Capocannonieri di Conference League per stagione
2025/26 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) – 9
2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8
2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11
2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7
2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10