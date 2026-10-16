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Classifica marcatori Conference League 2026/27: Nicklas Castro, Andreas Cornelius, Djú Franculino, Georginio Rutter

venerdì 16 ottobre 2026

La corsa alla classifica marcatori di ﻿UEFA Conference League 2026/27, vede quattro calciatori in vetta.

Djú Franculino ha segnato una doppietta col Trabzonspor alla prima giornata
Djú Franculino ha segnato una doppietta col Trabzonspor alla prima giornata Anadolu via Getty Images

Nicklas Castro, Andreas Cornelius, Djú Franculino e Georginio Rutter sono in vetta alla classifica marcatori della ﻿UEFA Conference League 2026/27 dopo le doppiette messe a segno nella prima giornata.

Classifica marcatori Conference League 2026/27

2 Niklas Castro (Brann)
2 Andreas Cornelius (Copenhagen)
2 Djú Franculino (Trabzonspor)
2 Georginio Rutter (Brighton)

﻿Mohamed Salah ha fatto un gol e un assist, ma il suo compagno di squadra Djú Franculino, ne ha messi a segno due nel 4-2 del Trabzonspor sul KuPS Kuopio nella prima giornata della fase campionato.

Ibrahim Osman e Georginio Rutter hanno invece dato vita a un'intesa vincente nella vittoria per 4-0 del Brighton contro il Kauno Žalgiris, con il ghanese che ha servito entrambi gli assist per i gol del francese.

Il cileno Niklas Castro ha segnato i due gol nel successo casalingo del Brann per 2-1 in casa contro il Lincoln Red Imps, mentre Andreas Cornelius ha segnato due gol entrando dalla panchina nel successo del Copenhagen contro il Braga.

Classifica assists Conference League 2026/27

2 Ibrahim Osman (Brighton)

Triplette Conference League 2026/27

Nessuna

Capocannonieri di Conference League per stagione

2025/26 Ismaïla Sarr (Crystal Palace) – 9
2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8
2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11
2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7
2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10

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