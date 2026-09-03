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Confermate le rose per la fase campionato di Conference League

giovedì 3 settembre 2026

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Conference League hanno confermato le proprie rose per la fase campionato.

Confermate le rose per la fase campionato di Conference League
UEFA via Getty Images

Le 36 partecipanti alla UEFA Conference League hanno comunicato le proprie rose per la fase campionato, che prende il via giovedì 15 ottobre.

Clicca sui link di seguito per vedere le rose.

Aarhus

Ajax

Atalanta

Borac

Braga

Brann

Brighton

CSKA Sofia

Copenhagen

Crvena Zvezda

Egnatia

Freiburg

Gent

Getafe

Hajduk Split

Hearts

Iberia Tbilisi

Inter Escaldes

Jablonec

Kairat Almaty

Kauno Žalgiris

KuPS Kuopio

L. Red Imps

Lugano

Midtjylland

Mjällby

Monaco

Nordsjælland

Pafos

Panathinaikos

Riga

Sint-Truidense

Thun

Trabzonspor

Twente

U. Craiova

Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle rose, clicca qui.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 3 settembre 2026