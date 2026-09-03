Confermate le rose per la fase campionato di Conference League
giovedì 3 settembre 2026
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Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Conference League hanno confermato le proprie rose per la fase campionato.
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Le 36 partecipanti alla UEFA Conference League hanno comunicato le proprie rose per la fase campionato, che prende il via giovedì 15 ottobre.
Clicca sui link di seguito per vedere le rose.
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