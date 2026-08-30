Conference League: partite della fase campionato per squadra
domenica 30 agosto 2026
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Ciascuna delle 36 squadre di questa stagione di UEFA Europa League affronterà sei avversarie nella fase campionato.
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La terza fase campionato della UEFA Conference League prenderà il via il 15 ottobre e si concluderà il 17 dicembre con 18 partite in programma contemporaneamente.
Di seguito, il calendario completo delle partite di tutte e 36 le squadre..
Date fase campionato
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 17 dicembre 2026
*Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, salvo diversa indicazione; tutti gli orari sono CET.
15/10/2026 Gent - Aarhus (18:45)
22/10/2026 Aarhus - Egnatia
05/11/2026 Brann - Aarhus (18:45)
26/11/2026 Aarhus - Braga (18:45)
10/12/2026 Aarhus - Twente
17/12/2026 Inter Escaldes - Aarhus
15/10/2026 Hajduk Split - Ajax (18:45)
22/10/2026 Ajax - Atalanta
05/11/2026 Midtjylland - Ajax (18:45)
26/11/2026 Ajax - Thun (18:45)
10/12/2026 Sint-Truidense - Ajax
17/12/2026 Ajax - Getafe
15/10/2026 Atalanta - Pafos
22/10/2026 Ajax - Atalanta
05/11/2026 Atalanta - Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Borac - Atalanta
10/12/2026 Riga - Atalanta (18:45)
17/12/2026 Atalanta - Mjällby
15/10/2026 Panathinaikos - Borac (18:45)
22/10/2026 Borac - KuPS Kuopio
05/11/2026 Mjällby - Borac (18:45)
26/11/2026 Borac - Atalanta
10/12/2026 Hearts - Borac
17/12/2026 Borac - Riga
15/10/2026 Copenhagen - Braga
22/10/2026 Braga - Gent
05/11/2026 Aarhus - Braga (18:45)
26/11/2026 Braga - KuPS Kuopio
10/12/2026 Brann - Braga (18:45)
17/12/2026 Braga - Egnatia
15/10/2026 Brann - Lincoln Red Imps
22/10/2026 Kauno Žalgiris - Brann (18:45)
05/11/2026 Sint-Truidense - Brann
26/11/2026 Brann - Aarhus (18:45)
10/12/2026 Brann - Braga (18:45)
17/12/2026 Gent - Brann
15/10/2026 Brighton - Kauno Žalgiris
22/10/2026 Jablonec - Brighton (18:45)
05/11/2026 Getafe - Brighton
26/11/2026 Brighton - Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Brighton - Monaco
17/12/2026 Panathinaikos - Brighton
15/10/2026 Copenhagen - Braga
22/10/2026 Crvena Zvezda - Copenhagen (18:45)
05/11/2026 Copenhagen - Iberia Tbilisi
26/11/2026 Inter Escaldes - Copenhagen
10/12/2026 Copenhagen - Lugano (18:45)
17/12/2026 Universitatea Craiova - Copenhagen
15/10/2026 Lugano - Crvena Zvezda (18:45)
22/10/2026 Crvena Zvezda - Copenhagen (18:45)
05/11/2026 Crvena Zvezda - Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Gent - Crvena Zvezda
10/12/2026 Iberia Tbilisi - Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda - Trabzonspor
15/10/2026 CSKA Sofia - Monaco (18:45)
22/10/2026 Nordsjælland - CSKA Sofia (18:45)
05/11/2026 Panathinaikos - CSKA Sofia
26/11/2026 CSKA Sofia - Trabzonspor
10/12/2026 KuPS Kuopio - CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 CSKA Sofia - Thun
15/10/2026 Egnatia - Midtjylland (18:45)
22/10/2026 Aarhus - Egnatia
05/11/2026 Universitatea Craiova - Egnatia
26/11/2026 Egnatia - Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Egnatia - Kauno Žalgiris
17/12/2026 Braga - Egnatia
15/10/2026 Freiburg - Jablonec
22/10/2026 Monaco - Freiburg
05/11/2026 Trabzonspor - Freiburg (18:45)
26/11/2026 Freiburg - Twente
10/12/2026 Freiburg - Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Kauno Žalgiris - Freiburg
15/10/2026 Gent - Aarhus (18:45)
22/10/2026 Braga - Gent
05/11/2026 KuPS Kuopio - Gent (18:45)
26/11/2026 Gent - Crvena Zvezda
10/12/2026 Thun - Gent
17/12/2026 Gent - Brann
15/10/2026 Universitatea Craiova - Getafe (18:45)
22/10/2026 Getafe - Lugano (18:45)
05/11/2026 Getafe - Brighton
26/11/2026 Iberia Tbilisi - Getafe (18:45)
10/12/2026 Getafe - Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Ajax - Getafe
15/10/2026 Hajduk Split - Ajax (18:45)
22/10/2026 Thun - Hajduk Split
05/11/2026 Lincoln Red Imps - Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Hajduk Split - Sint-Truidense
10/12/2026 Hajduk Split - Nordsjælland
17/12/2026 Midtjylland - Hajduk Split
15/10/2026 Hearts - Nordsjælland
22/10/2026 Trabzonspor - Hearts (18:45)
05/11/2026 Thun - Hearts (18:45)
26/11/2026 Hearts - Monaco (18:45)
10/12/2026 Hearts - Borac
17/12/2026 Pafos - Hearts
15/10/2026 Sint-Truidense - Iberia Tbilisi
22/10/2026 Iberia Tbilisi - Mjällby (18:45)
05/11/2026 Copenhagen - Iberia Tbilisi
26/11/2026 Iberia Tbilisi - Getafe (18:45)
10/12/2026 Iberia Tbilisi - Crvena Zvezda (18:45)
17/12/2026 Jablonec - Iberia Tbilisi
15/10/2026 Mjällby - Inter Escaldes (18:45)
22/10/2026 Inter Escaldes - Universitatea Craiova (18:45)
05/11/2026 Crvena Zvezda - Inter Escaldes (18:45)
26/11/2026 Inter Escaldes - Copenhagen
10/12/2026 Getafe - Inter Escaldes (18:45)
17/12/2026 Inter Escaldes - Aarhus
15/10/2026 Freiburg - Jablonec
22/10/2026 Jablonec - Brighton (18:45)
05/11/2026 Riga - Jablonec
26/11/2026 Jablonec - Lugano (18:45)
10/12/2026 Trabzonspor - Jablonec (18:45)
17/12/2026 Jablonec - Iberia Tbilisi
15/10/2026 Riga - Kairat Almaty (18:45)
22/10/2026 Kairat Almaty - Panathinaikos (16:30)
05/11/2026 Atalanta - Kairat Almaty (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty - Mjällby (16:30)
10/12/2026 Kairat Almaty - Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Twente - Kairat Almaty
15/10/2026 Brighton - Kauno Žalgiris
22/10/2026 Kauno Žalgiris - Brann (18:45)
05/11/2026 Lugano - Kauno Žalgiris
26/11/2026 Kauno Žalgiris - Riga (18:45)
10/12/2026 Egnatia - Kauno Žalgiris
17/12/2026 Kauno Žalgiris - Freiburg
15/10/2026 KuPS Kuopio - Trabzonspor (18:45)
22/10/2026 Borac - KuPS Kuopio
05/11/2026 KuPS Kuopio - Gent (18:45)
26/11/2026 Braga - KuPS Kuopio
10/12/2026 KuPS Kuopio - CSKA Sofia (18:45)
17/12/2026 Nordsjælland - KuPS Kuopio
15/10/2026 Brann - Lincoln Red Imps
22/10/2026 Lincoln Red Imps - Twente
05/11/2026 Lincoln Red Imps - Hajduk Split (18:45)
26/11/2026 Egnatia - Lincoln Red Imps (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps - Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Monaco - Lincoln Red Imps
15/10/2026 Lugano - Crvena Zvezda (18:45)
22/10/2026 Getafe - Lugano (18:45)
05/11/2026 Lugano - Kauno Žalgiris
26/11/2026 Jablonec - Lugano (18:45)
10/12/2026 Copenhagen - Lugano (18:45)
17/12/2026 Lugano - Sint-Truidense
15/10/2026 Egnatia - Midtjylland (18:45)
22/10/2026 Midtjylland - Sint-Truidense
05/11/2026 Midtjylland - Ajax (18:45)
26/11/2026 Pafos - Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Lincoln Red Imps - Midtjylland (18:45)
17/12/2026 Midtjylland - Hajduk Split
15/10/2026 Mjällby - Inter Escaldes (18:45)
22/10/2026 Iberia Tbilisi - Mjällby (18:45)
05/11/2026 Mjällby - Borac (18:45)
26/11/2026 Kairat Almaty - Mjällby (16:30)
10/12/2026 Mjällby - Pafos
17/12/2026 Atalanta - Mjällby
15/10/2026 CSKA Sofia - Monaco (18:45)
22/10/2026 Monaco - Freiburg
05/11/2026 Monaco - Nordsjælland
26/11/2026 Hearts - Monaco (18:45)
10/12/2026 Brighton - Monaco
17/12/2026 Monaco - Lincoln Red Imps
15/10/2026 Hearts - Nordsjælland
22/10/2026 Nordsjælland - CSKA Sofia (18:45)
05/11/2026 Monaco - Nordsjælland
26/11/2026 Nordsjælland - Panathinaikos
10/12/2026 Hajduk Split - Nordsjælland
17/12/2026 Nordsjælland - KuPS Kuopio
15/10/2026 Atalanta - Pafos
22/10/2026 Pafos - Riga (18:45)
05/11/2026 Twente - Pafos
26/11/2026 Pafos - Midtjylland (18:45)
10/12/2026 Mjällby - Pafos
17/12/2026 Pafos - Hearts
15/10/2026 Panathinaikos - Borac (18:45)
22/10/2026 Kairat Almaty - Panathinaikos (16:30)
05/11/2026 Panathinaikos - CSKA Sofia
26/11/2026 Nordsjælland - Panathinaikos
10/12/2026 Freiburg - Panathinaikos (18:45)
17/12/2026 Panathinaikos - Brighton
15/10/2026 Riga - Kairat Almaty (18:45)
22/10/2026 Pafos - Riga (18:45)
05/11/2026 Riga - Jablonec
26/11/2026 Kauno Žalgiris - Riga (18:45)
10/12/2026 Riga - Atalanta (18:45)
17/12/2026 Borac - Riga
15/10/2026 Sint-Truidense - Iberia Tbilisi
22/10/2026 Midtjylland - Sint-Truidense
05/11/2026 Sint-Truidense - Brann
26/11/2026 Hajduk Split - Sint-Truidense
10/12/2026 Sint-Truidense - Ajax
17/12/2026 Lugano - Sint-Truidense
15/10/2026 Twente - Thun
22/10/2026 Thun - Hajduk Split
05/11/2026 Thun - Hearts (18:45)
26/11/2026 Ajax - Thun (18:45)
10/12/2026 Thun - Gent
17/12/2026 CSKA Sofia - Thun
15/10/2026 KuPS Kuopio - Trabzonspor (18:45)
22/10/2026 Trabzonspor - Hearts (18:45)
05/11/2026 Trabzonspor - Freiburg (18:45)
26/11/2026 CSKA Sofia - Trabzonspor
10/12/2026 Trabzonspor - Jablonec (18:45)
17/12/2026 Crvena Zvezda - Trabzonspor
15/10/2026 Twente - Thun
22/10/2026 Lincoln Red Imps - Twente
05/11/2026 Twente - Pafos
26/11/2026 Freiburg - Twente
10/12/2026 Aarhus - Twente
17/12/2026 Twente - Kairat Almaty
15/10/2026 Universitatea Craiova - Getafe (18:45)
22/10/2026 Inter Escaldes - Universitatea Craiova (18:45)
05/11/2026 Universitatea Craiova - Egnatia
26/11/2026 Brighton - Universitatea Craiova (18:45)
10/12/2026 Kairat Almaty - Universitatea Craiova (16:30)
17/12/2026 Universitatea Craiova - Copenhagen