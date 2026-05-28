Kees Smit nominato Rivelazione della Stagione della UEFA Conference League 2025/26

Kees Smit, centrocampista dell’AZ Alkmaar, è stato eletto Rivelazione della Stagione della UEFA Conference League 2025/26 dal Gruppo degli Osservatori Tecnici UEFA.

Il 20enne olandese ha fornito cinque assist in dieci partite nel cammino che ha portato l’AZ fino ai quarti di finale. In termini di assist, solo Carlo Holse del Samsunspor ha saputo eguagliarlo in questa edizione della competizione. Con l’AZ, Smit ha vinto la UEFA Youth League 2022/23 ed è stato capocannoniere a pari merito e Miglior Giocatore del Torneo del Campionato Europeo UEFA Under 19 vinto dai Paesi Bassi.

Vincitori precedenti* 2021/22: Luis Sinisterra (Feyenoord)

2022/23: Andy Diouf (Basel)

2023/24: Thiago (Club Brugge)

2024/25: Tobias Gulliksen (Djurgården) *Come "Miglior Giovane della Stagione"

Il premio Rivelazione della Stagione è pensato per valorizzare un giovane emergente capace di offrire prestazioni di altissimo livello nell’arco dell’intera stagione. Possono concorrere solo i giocatori che non abbiano compiuto 21 anni all’inizio dell’annata e il riconoscimento può essere assegnato una sola volta nel corso della carriera; sono inoltre esclusi i precedenti vincitori del premio di Miglior Giovane della Stagione.

Il vincitrore viene scelto sulla base dell’eccellenza tecnica individuale, dell’impatto concreto e misurabile sul rendimento della squadra e di una crescita evidente in termini di maturità e continuità rapportata all’età. Il premio intende celebrare una vera stagione della consacrazione, mettendo in luce un calciatore capace di distinguersi come uno dei talenti più promettenti della sua generazione e potenziale stella del futuro.