Squadra della Stagione 2025/26 di UEFA Conference League

Il Crystal Palace, vincitore del torneo, ha quattro giocatori nella Squadra del Torneo ufficiale della UEFA Europa Conference League, selezionata dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA.

Il portiere Dean Henderson, il difensore Maxence Lacroix, il centrocampista Adam Wharton e il Giocatore della Stagione Ismaïla Sarr fanno tutti parte dell’undici ideale. Il Palace è uno dei sei club rappresentati, insieme ai finalisti del Rayo Vallecano, all'AZ Alkmaar, al Samsunspor, allo Shakhtar Donetsk e all'RC Strasbourg.

Portiere

Dean Henderson (Crystal Palace)

Difensori

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano)

Florian Lejeune (Rayo Vallecano)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk)

Centrocampisti

Kees Smit (AZ Alkmaar)

Adam Wharton (Crystal Palace)

Isi Palazón (Rayo Vallecano)

Attaccanti

Ismaïla Sarr (Crystal Palace)

Marius Mouandilmadji (Samsunspor)

Martial Godo (Strasbourg)