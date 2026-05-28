Squadra della Stagione 2025/26 di UEFA Conference League
giovedì 28 maggio 2026
Intro articolo
Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno selezionato la Squadra della Stagione di UEFA Conference League 2025/26.
Corpo articolo
Il Crystal Palace, vincitore del torneo, ha quattro giocatori nella Squadra del Torneo ufficiale della UEFA Europa Conference League, selezionata dal Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA.
Il portiere Dean Henderson, il difensore Maxence Lacroix, il centrocampista Adam Wharton e il Giocatore della Stagione Ismaïla Sarr fanno tutti parte dell’undici ideale. Il Palace è uno dei sei club rappresentati, insieme ai finalisti del Rayo Vallecano, all'AZ Alkmaar, al Samsunspor, allo Shakhtar Donetsk e all'RC Strasbourg.
Portiere
Dean Henderson (Crystal Palace)
Difensori
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano)
Florian Lejeune (Rayo Vallecano)
Maxence Lacroix (Crystal Palace)
Pedro Henrique (Shakhtar Donetsk)
Centrocampisti
Kees Smit (AZ Alkmaar)
Adam Wharton (Crystal Palace)
Isi Palazón (Rayo Vallecano)
Attaccanti
Ismaïla Sarr (Crystal Palace)
Marius Mouandilmadji (Samsunspor)
Martial Godo (Strasbourg)