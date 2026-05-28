Ismaïla Sarr del Crystal Palace è stato nominato Giocatore della Stagione della UEFA Conference League 2025/26

Il Gruppo di Osservatori Tecnici della UEFA ha nominato l'attaccante del Crystal Palace Ismaïla Sarr "Giocatore della stagione" della UEFA Conference League 2025/26.

Il ventottenne ha segnato nove gol nel corso della trionfale stagione del Palace, aggiudicandosi il titolo di capocannoniere della competizione. Ha inoltre percorso più chilometri di qualsiasi altro giocatore nella Conference League 2025/26: 139,1 km. Solo tre giocatori hanno totalizzato più dei suoi 1.103 minuti.

Sarr è stato decisivo nella vittoria del Palace per 1-0 in finale contro il Rayo Vallecano, aiutando il club di Londra a vincere il suo primo trofeo europeo.