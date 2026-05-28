Analisi della finale di UEFA Conference League: Adam Wharton protagonista assoluto del trionfo del Crystal Palace di Oliver Glasner

Quattro anni dopo aver conquistato il suo primo trofeo europeo, Oliver Glasner è tornato sul gradino più alto mercoledì sera grazie al successo del Crystal Palace per 1-0 contro il Rayo Vallecano in finale di UEFA Conference League.

La cronaca della partita

L'allenatore austriaco ha schierato lo stesso 5-2-3 e una tattica simile, ma mentre l'Eintracht Frankfurt di Glasner aveva vinto ai calci di rigore la UEFA Europa League contro i Rangers, questa volta a fare la differenza è stato il centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton con la sua creatività.

In questo incontro a Lipsia tra due squadre alla loro prima finale europea, Wharton ha messo lo zampino in tutti le azioni più pericolose del Palace. Ogni volta che il numero 20 era in possesso palla o nelle vicinanze, il Palace ha avuto delle chiare occasioni da gol. Ha effettuato due passaggi decisivi, un assist e ha garantito fantasia, velocità, forza e verticalità insieme al compagno di reparto Daichi Kamada, come evidenzia il seguente video.

Analisi tattica di Conference League: Wharton trascinatore del Palace

Il primo filmato mostra Wharton dare il via e concludere la migliore occasione del Palace nel primo tempo: il suo intervento difensivo ben eseguito gli permette di servire passaggi creativi prima a Jean-Philippe Mateta e poi a Tyrick Mitchell.

Wharton ha confermato il titolo di Player of the Match grazie al suo contributo nel secondo video: un'azione lunga 14 passaggi conclusasi con il gol di Mateta al 51° minuto. Qui dimostra grande freddezza e determinazione mentre porta la palla in campo aperto per mettere a segno il primo tiro in porta della finale. "Ho visto Daniel Muñoz sul secondo palo e volevo servirgli la palla", ha detto il ventiduenne. "Mi sono avvicinato abbastanza per tirare e per fortuna la palla è arrivata dritta a JP [Mateta]. È stato un bel tiro!".

"Wharton ha questa capacità di trovare gli spazi e, con la sua creatività, ha aperto la difesa del Rayo Vallecano", ha dichiarato l’osservatore tecnico UEFA, Jan Peder Jalland. "È tecnicamente brillante e ha un’ottima visione di gioco con la palla tra i piedi. Un top player!

Guarda il Crystal Palace sollevare il trofeo della Conference League

Poco dopo, Wharton ha recuperato un altro pallone vagante e ha servito un passaggio al volo che ha portato Mateta a un passo dalla doppietta. "Il Palace ha dominato il centrocampo grazie al controllo esercitato da Wharton insieme a Kamada", ha aggiunto Jalland. L’allenatore del Rayo, Iñigo Pérez, ha ammesso: "Il Palace non ci ha permesso di esprimere le nostre migliori qualità".

È sorprendente che Wharton fosse in dubbio per problemi fisici. Il suo contributo ha incarnato l'impegno collettivo della rosa del Palace. "Come allenatore, non puoi fare nulla da solo", ha affermato Glasner. "I giocatori mi hanno sempre ascoltato, sostenuto e dato fiducia". Questa fiducia nel processo durante una stagione lunga 60 partite, ha permesso a Glasner di ripetere la sua gioiosa esultanza con il tuffo della vittoria del Frankfurt nel 2022.