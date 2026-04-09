Andata quarti di finale UEFA Conference League: perde la Fiorentina, vittorie per Mainz, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk
giovedì 9 aprile 2026
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Nelle gare di andata dei quarti di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina cade in casa del Crystal Palace, mentre vincono Mainz, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk.
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Nelle gare d'andata dei quarti di finale di UEFA Conference League, la Fiorentina crolla in casa del Crystal Palace, mentre vincono Mainz, Rayo Vallecano e Shakhtar Donetsk rispettivamente contro Strasbourg, AEK Athens e AZ Alkmaar.
UEFA.com vi racconta le gare d'andata.
Crystal Palace - Fiorentina 3-0
Incoraggiati dal rientro di Jean-Philippe Mateta dopo l'infortunio, gli Eagles passano in vantaggio al 24' grazie a un rigore trasformato con freddezza da Mateta, prima del raddoppio di Tyrick Mitchell su ribattuta otto minuti più tardi. La Fiorentina mostra maggiore grinta in attacco dopo l'intervallo, con Giovanni Fabbian che colpisce la traversa e Dean Henderson costretto a due parate, ma al 90' Ismaïla Sarr segna il terzo gol del Palace con un colpo di testa su cross di Daichi Kamada.
Mainz - Strasbourg 2-0
Due splendidi gol nel primo tempo danno al Mainz un vantaggio rassicurante in vista del ritorno. I padroni di casa sbloccano il risultato all'11' con un bel tiro a giro di Kaishu Sano, mentre dopo appena otto minuti i tedeschi raddoppiano con un tiro al volo di Stefan Posch sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa il portiere dello Strasbourg effettua diverse parate decisive, tra cui due su Phillip Tietz, mentre Valentin Barco colpisce la traversa per gli ospiti.
Shakhtar 3-0 AZ Alkmaar
Tre gol segnati in 11 minuti nel secondo tempo permettono ai Pitmen di guardare con fiducia alla qualificazione. Dopo aver sfiorato il gol, Pedrinho al 70' segna l'1-0 avventandosi su un pallone vagante dal limite dell'area. All'81' e 83' i padroni di casa segnano due gol con Alisson Santana, lasciando ai rivali olandesi dell'AZ una montagna da scalare nel ritorno della prossima settimana.
Rayo Vallecano - AEK Athens 3-0
La squadra spagnola è a un passo dalla sua prima semifinale europea in assoluto grazie al netto 3-0 in casa. Ilias Akhomach sblocca il risultato dopo soli due minuti e mette lo zampino sul secondo poco prima dell'intervallo: Unai López approfitta di un rimbalzo dopo la parata di Thomas Strakosha su un tiro di Akhomach. Dall'altra parte, Augusto Batalla compie una bella parata su Barnabás Varga dell'AEK prima di respingere alcuni tiri di Aboubakary Koita. Al 74' il Rayo si porta sul 3-0 col rigore di Isi Palazón, chiudendo con un rassicurante vantaggio la gara d'andata.