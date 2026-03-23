UEFA Conference League: guida ai quarti di finale

Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Crystal Palace e Mainz scenderanno in campo in casa nelle gare d'andata dei quarti di finale di UEFA Conference League.

Ecco un'anteprima delle gare d'andata dei quarti di finale.

Andata

Ore 18:45 CET

Rayo Vallecano - AEK Athens

Ore 21:00 CET

Shakhtar - AZ Alkmaar

Crystal Palace - Fiorentina

Mainz - Strasbourg

"Raggiungere i quarti di finale è un traguardo importante", ha ammesso Íñigo Pérez, allenatore del Rayo, dopo che la sua squadra ha avuto la meglio sul Samsunspor negli ottavi di finale. La squadra madrilena ha eguagliato il proprio miglior piazzamento qualificandosi per la seconda volta ai quarti di finale, dopo aver raggiunto questa fase nella Coppa UEFA 2000/01: la sua unica precedente partecipazione a una competizione UEFA.

Allora, la sua corsa fu interrotta dai rivali della Liga dell’Alavés. Questa volta invece dovrà vedersela con l’AEK Atene, che sta vivendo un’ottima prima stagione sotto la guida dell’allenatore serbo, Marko Nikolić, in lotta per il titolo greco e per il raggiungimento dei quarti di finale per la prima volta dalla Coppa delle Coppe 1997/98. L'AEK non ha mai vinto nelle nove precedenti trasferte in Spagna (2 pareggi e 7 sconfitte), ma non è una squadra che si fa intimidire facilmente. "Noi non ci arrendiamo mai", ha detto Nikolić. "Questo è il messaggio per tutti".

Conference League: Samsunspor - Rayo Vallecano 1-3 ﻿

Le due squadre si sono già affrontate in una sfida a eliminazione diretta di una competizione UEFA: negli ottavi di finale della Coppa UEFA 2004/05 quando l'AZ eliminò lo Shakhtar vincendo 3-1 in Ucraina e 2-1 in casa. Entrambe sono arrivate in finale di Coppa UEFA; l'AZ ha perso la finale 1980/81 contro l'Ipswich tra andata e ritorno, mentre lo Shakhtar ha battuto il Werder Bremen vincendo il trofeo nel 2008/09.

Lo Shakhtar spera di raggiungere un'altra finale nella sua prima stagione in Conference League, ma l'AZ è un'avversario tutt'altro che facile. La squadra sta giocando un ottimo calcio sotto la guida dell'allenatore ad interim Leeroy Echteld, come dimostra in particolare la vittoria per 4-0 contro lo Sparta Praha nel ritorno degli ottavi di finale. "Abbiamo segnato quattro gol, per di più con quattro marcatori diversi", ha dichiarato entusiasta l'attaccante irlandese Troy Parrott. "È stata una serata da sogno per gli attaccanti".

Conference League: Sparta Praha - AZ Alkmaar 0-4 ﻿

"Adesso ci aspetta la Fiorentina", ha detto l’allenatore del Palace, Oliver Glasner, dopo che la sua squadra si è qualificata al termine di un estenuante ottavo di finale contro l’AEK Larnaca. "Speriamo che il nostro percorso europeo continui". Alla loro seconda partecipazione alla competizione continentale, i londinesi hanno faticato per qualificarsi ai quarti, dove affronteranno una big come la Fiorentina.

La storia della Fiorentina in Conference League è stata invece agrodolce: ha raggiunto due finali e le ha perse entrambe, ma la terza potrebbe essere quella buona. La squadra di Paolo Vanoli spera di migliorare il proprio bilancio in Inghilterra dove in sei partite ha perso tre volte, pareggiato una e vinto due.

Guarda il gol di Ismaïla Sarr del Crystal Palace contro l'AEK Larnaca

Al Carnival Club la qualificazione ai quarti di finale è stata già un successo dato che mai nelle cinque precedenti partecipazioni del Mainz in competizioni europee era arrivato così lontano.

Il giovane Strasbourg di Gary O'Neil ha davanti a sé un viaggio relativamente breve (il Mainz dista circa 200 km dalla sua sede in Alsazia). L'ultima volta che lo Strasbourg ha raggiunto i quarti di finale di una competizione continentale è stato nella Coppa dei Campioni 1978/79 (quando perse contro l'Ajax): "È un grande motivo di orgoglio per me perché vengo da Strasburgo", ha detto il difensore Samir El Mourabet. "Vogliamo scrivere la storia con il club