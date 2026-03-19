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Confermati i quarti di finale di Conference League: date e orari

giovedì 19 marzo 2026

Crystal Palace - Fiorentina spicca tra i quarti di finale dell'edizione 2025/26.

Confermati i quarti di UEFA Conference League
Confermati i quarti di UEFA Conference League

Le sfide dei quarti di finale di UEFA Conference League sono confermate al termine degli ottavi di finale e si disputeranno giovedì 9 e giovedì 16 aprile.

Tutte le sfide

Quarti di finale

Andata (9 aprile)
Rayo Vallecano - AEK Athens (18:45 CET)
Mainz - Strasbourg
Crystal Palace - Fiorentina
Shakhtar - AZ Alkmaar

Ritorno (16 aprile)
AZ Alkmaar - Shakhtar (18:45 CET)
Fiorentina - Crystal Palace
AEK Athens - Rayo Vallecano
Strasbourg - Mainz

Fischio di inizio alle 21:00 CET se non diversamente indicato

I quarti di finale iniziano con il Rayo Vallecano che ospita l’AEK Atene alle 18:45 CET del 9 aprile, mentre le altre tre gare d’andata si giocheranno alle 21:00 CET. Le partite di ritorno si svolgeranno la settimana successiva. Le squadre vincenti accederanno alle semifinali.

Il cammino verso Lipsia

Semifinali (30 aprile e 7 maggio)
Shakhtar Donetsk/AZ Alkmaar - Crystal Palace/Fiorentina
Rayo Vallecano/AEK Athens - Mainz/Strasbourg

Finale (27 maggio)
Leipzig Stadium, Germania

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 20 marzo 2026

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