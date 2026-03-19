Confermati i quarti di finale di Conference League: date e orari

Le sfide dei quarti di finale di UEFA Conference League sono confermate al termine degli ottavi di finale e si disputeranno giovedì 9 e giovedì 16 aprile.

Tutte le sfide

Quarti di finale Andata (9 aprile)

Rayo Vallecano - AEK Athens (18:45 CET)

Mainz - Strasbourg

Crystal Palace - Fiorentina

Shakhtar - AZ Alkmaar Ritorno (16 aprile)

AZ Alkmaar - Shakhtar (18:45 CET)

Fiorentina - Crystal Palace

AEK Athens - Rayo Vallecano

Strasbourg - Mainz Fischio di inizio alle 21:00 CET se non diversamente indicato

I quarti di finale iniziano con il Rayo Vallecano che ospita l’AEK Atene alle 18:45 CET del 9 aprile, mentre le altre tre gare d’andata si giocheranno alle 21:00 CET. Le partite di ritorno si svolgeranno la settimana successiva. Le squadre vincenti accederanno alle semifinali.