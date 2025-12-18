Riepilogo sesta giornata di Conference League: Fiorentina agli spareggi da testa di serie, Strasbourg capolista
giovedì 18 dicembre 2025
Intro articolo
I viola concludono la fase campionato al 15esimo posto nonostante la sconfitta contro il Losanna. Strasburgo, Shakhtar e Rayo Vallecano tra le prime otto.
Contenuti top media
Corpo articolo
Si è conclusa la fase campionato di UEFA Conference League, che ha decretato le squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta.
UEFA.com ripercorre i migliori momenti della sesta giornata.
I risultati della sesta giornata
Mainz - Samsunspor 2-0
Sparta Praha - Aberdeen 3-0
AEK Athens - Universitatea Craiova 3-2
AEK Larnaca - Shkëndija 1-0
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0-0
Crystal Palace - KuPS Kuopio 2-2
Shakhtar Donetsk - Rijeka 0-0
Dynamo Kyiv - Noah 2-0
Lausanne-Sport - Fiorentina 1-0
Zrinjski - SK Rapid 1-1
Legia Warszawa - Lincoln Red Imps 4-1
Celje - Shelbourne 0-0
Omonoia - Raków 0-1
Strasbourg - Breidablik 3-1
Rayo Vallecano - Drita 3-0
Shamrock Rovers - Hamrun Spartans 3-1
Sigma Olomouc - Lech Poznań 1-2
Slovan Bratislava - Häcken 1-0
Crystal Palace - KuPS Kuopio 2-2
Tre minuti di magia nel secondo tempo regalano al KuPS Kuopio una delle sue serate europee più memorabili, con un pareggio che gli assicura un posto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. I gol di Piotr Parzyszek e Ibrahim Cissé in tre minuti stordiscono la formazione inglese dopo la splendida rete di apertura di Christantus Uche al 5'.
Le sostituzioni di Oliver Glasner ridanno vita alla squadra di casa, con un cross perfetto di Tyrick Mitchell deviato in rete dallo smarcato Justin Devenny sul secondo palo. Il Palace, però, non riesce a trovare il gol della vittoria che lo porterebbe direttamente agli ottavi e deve accontentarsi di raggiungere il KuPS agli spareggi.
Lausanne-Sport - Fiorentina 1-0
Il Losanna manca di poco la qualificazione tra le prime otto nonostante la vittoria. Nel primo tempo si vedono poche occasioni: la migliore capita a Sekou Fofana, che conclude a lato.
Il secondo tempo, invece, è più aperto. Dopo un palo sfiorato da Enzo Kana-Biyik, il suo cross trova Gabriel Sigua, che insacca di testa dalla corta distanza. Beyatt Lekweiry ha anche la possibilità di raddoppiare ma viene neutralizzato da Tommaso Martinelli. La Fiorentina andrà agli spareggi da testa di serie in virtù del 15esimo posto in classifica.
Il meglio dagli altri campi
- Due gol nel finale regalano allo Strasburgo la vittoria per 3-1 contro il Breidablik e gli assicurano il primo posto in classifica con 16 punti. Il Raków conclude senza sconfitte (V4 P2) ed è secondo con 14, mentre l'AEK Larnaca, settimo, è l'unica altra squadra imbattuta nella fase campionato (V3 P3). Il club cipriota ha subito un solo gol in sei partite, eguagliando il record della competizione.
- Luka Jović trasforma un rigore al 15' di recupero e regala all'AEK Atene la vittoria per 3-2 contro l'Universitatea Craiova, condannandolo all'eliminazione. La squadra greca è sotto per 2-1 fino al 90' ma pareggia con Derek Kutesa, poi segna il gol decisivo e conclude al terzo posto.
- Sparta Praha, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk e Mainz conquistato gli altri posti tra le prime otto e l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il Sigma Olomouc (Repubblica Ceca) conquista il 24esimo posto nella fase campionato nonostante la sconfitta casalinga per 2-1 contro il Lech Poznań, mentre lo Zrinjski si classifica 23esimo grazie a un autogol dell'SK Rapid al 93' che vale l'1-1.
Fasi successive
Le squadre classificate dal 1° all'8° posto accedono direttamente agli ottavi di finale; il sorteggio di questo turno e del resto della competizione si terrà il 27 febbraio.
Le squadre classificate dal 9° al 24° posto vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che verranno sorteggiati il 16 gennaio.