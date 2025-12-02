Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League: chi si è qualificato?
martedì 2 dicembre 2025
La UEFA Conference League 2025/26 mette in palio 24 posti alla fase a eliminazione diretta: ecco la situazione aggiornata.
Samsunspor e Strasbourg sono le prime squadre ad assicurarsi matematicamente un posto agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Conference League 2025/26.
Le prime otto squadre nella classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accederanno agli ottavi di finale.
Conference League 2025/26
Matematicamente agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta
Samsunspor (TUR), Strasbourg (FRA)
Fase a eliminazione diretta di Conference League
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)
Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale da parte della UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulle classifiche provvisorie e sono solo orientative fino al termine della fase campionato e alla convalida della classifica finale da parte della UEFA.