Ottavi di finale e spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League: chi si è qualificato?

Samsunspor e Strasbourg sono le prime squadre ad assicurarsi matematicamente un posto agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di ﻿UEFA Conference League 2025/26.

Le prime otto squadre nella classifica della fase campionato accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accederanno agli ottavi di finale.

Conference League 2025/26 Matematicamente agli ottavi di finale o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Samsunspor (TUR), Strasbourg (FRA)

Fase a eliminazione diretta di Conference League Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)

Le classifiche sono provvisorie fino al termine di tutte le partite della fase campionato e alla convalida ufficiale da parte della UEFA. Le conferme di qualificazione/eliminazione si basano sulle classifiche provvisorie e sono solo orientative fino al termine della fase campionato e alla convalida della classifica finale da parte della UEFA.