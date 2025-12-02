I temi della quinta giornata di UEFA Conference League

Il Samsunspor è la squadra in vetta alla quinta giornata di UEFA Conference League, con Fiorentina, Dynamo Kyiv e Crystal Palace cercano di risollevarsi dopo una sconfitta.

Giovedì 11 dicembre 2025

Partite delle 18:45 CET

Fiorentina - Dynamo Kyiv

Häcken - AEK Larnaca

Breidablik - Shamrock Rovers

Drita - AZ Alkmaar

Noah - Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok - Rayo Vallecano

Shkëndija - Slovan Bratislava

Samsunspor - AEK Athens

Universitatea Craiova - Sparta Praha



Partire delle 21:00 CET

Aberdeen - Strasbourg

Hamrun Spartans - Shakhtar Donetsk

Rijeka - Celje

Lech Poznań - Mainz

KuPS Kuopio - Lausanne-Sport

Lincoln Red Imps - Sigma Olomouc

Raków - Zrinjski

Shelbourne - Crystal Palace

SK Rapid - Omonoia

Samsunspor in testa

Alla prima partecipazione a una fase campionato UEFA, il Samsunspor è in testa alla classifica con 10 punti e una differenza reti di +7, con la certezza di arrivare almeno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta in vista della sfida contro l'AEK Athens. La squadra turca ha subito il suo primo gol e perso il suo primo punto pareggiando 2-2 contro il Breidablik alla quarta giornata e il tecnico Thomas Reis ha commentato: Non siamo contenti del risultato".

L'AEK è a tre punti lunghezze dopo la vittoria per 1-0 sul campo della Fiorentina e, sotto la guida del tecnico serbo Marko Nikolić, vuole mettere in difficoltà anche il Samsunspor. "Il nostro allenatore è noto per il suo approccio tattico", ha detto Mijat Gaćinović, autore del gol vittoria a Firenze. Nikolić, nel frattempo, si aspetta che la sua squadra dia filo da torcere agli ospiti. "I miei giocatori sono dei veri combattenti", ha detto.

Fiorentina e Dynamo in cerca del riscatto

La sconfitta per 1-0 contro l'AEK ha fatto scendere la Fiorentina al 17° posto in classifica, ma Edin Džeko spera di potersi riscattare in casa contro la Dynamo Kiev. "Dopo due vittorie abbiamo subito due sconfitte, quindi è fondamentale invertire la tendenza," ha spiegato il bosniaco.

Dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Omonoia alla quarta giornata, il tecnico della Dynamo, Oleksandr Shovkovskyi, è stato esonerato e la squadra si trova in zona eliminazione. Con solo tre punti totalizzati finora, i vincitori della Coppa delle Coppe 1975 e 1986 hanno bisogno di riacquisire slancio. "Qualcosa non va," ha detto il difensore Taras Mykhavko, la cui squadra non ha mai vinto in sei confronti con la Fiorentina (P3 S3). "È una brutta striscia, ma non so spiegare cosa non vada esattamente. Lavoriamo sodo, ci alleniamo; sinceramente è difficile dire qualcosa".

Il Palace va a Dublino

Il Crystal Palace è stato altalenante in Conference League, anche se ha colpito un palo e una traversa nella gara persa 2-1 contro lo Strasbourg alla quarta giornata. "Abbiamo avuto occasioni nette ma non le abbiamo concretizzate", ha commentato il tecnico Oliver Glasner. "In questa stagione è successo troppo spesso. Lo sappiamo, ma nessuno lo fa apposta, quindi ora tocca a noi imparare la lezione".

Il Palace sarà la prima squadra inglese a fare visita allo Shelbourne per una partita ufficiale. Il tecnico di casa, Joey O'Brien, ha giocato in Inghilterra con il Bolton Wanderers e il West Ham e spera che i suoi possano mettere a dura prova gli ospiti. "È una partita importante, ma non sarà bella se prendiamo sei gol", aveva detto scherzando dopo il sorteggio della fase campionato. Solo un club inglese ha giocato in precedenza al Tallaght Stadium: il Tottenham, vincitore per 4-0 contro lo Shamrock Rovers in Europa League 2011/12.

