Terza giornata Conference League: cade la Fiorentina contro il Mainz che rimane a punteggio pieno con Celje e Samsunspor

Nella terza giornata di UEFA Conference League, la Fiorentina perde 2-1 contro il Mainz che rimane a punteggio pieno insieme a Samsunspor e Celje, vittoriosi rispettivamente contro Hamrun Spartans e Legia Warszawa.

UEFA.com riepiloga le partite della terza giornata.

Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1

Il Crystal Palace ritrova la via del gol dopo lo 0-0 contro l'AEK Larnaca dell'ultima giornata, assicurandosi la prima vittoria casalinga nella fase campionato. Maxence Lacroix e Ismaïla Sarr vanno in gol nel primo tempo dopo che il portiere dell'AZ, Rome-Jayden Owusu-Oduro, aveva parato un rigore a Jean-Philippe Mateta e negato il gol a Sarr da distanza ravvicinata.

Sven Mijnans dimezza lo svantaggio al 55', ma due minuti dopo Sarr chiude definitivamente la partita ribadendo in rete l'assist di Mateta. L'AZ rimane con una sola vittoria in tre partite, mentre il Palace va a sei punti.

Mainz - Fiorentina 2-1

Simon Sohm trasforma la prima vera occasione della Fiorentina al 16', ma la squadra guidata ad interim da Daniele Galloppa avrebbe potuto allungare il vantaggio prima dell'intervallo con maggiore freddezza sotto porta.

Nella ripresa Bo Henriksen cambia il volto alla sua squadra con alcuni cambi che danno nuova linfa ai padroni di casa. Benedict Hollerbach pareggia tre minuti dopo il suo ingresso in campo, mentre quasi allo scadere Kaishu Sano serve l'assist per il gol della vittoria a Jaesung Lee, anch'egli entrato dalla panchina, consentendo al Carnival Club di restare a punteggio pieno.

Il meglio dagli altri campi