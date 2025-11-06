Terza giornata Conference League: cade la Fiorentina contro il Mainz che rimane a punteggio pieno con Celje e Samsunspor
giovedì 6 novembre 2025
Intro articolo
Nella terza giornata di UEFA Conference League, la Fiorentina perde contro il Mainz che rimane a punteggio pieno insieme a Samsunspor e Celje.
Contenuti top media
Corpo articolo
Nella terza giornata di UEFA Conference League, la Fiorentina perde 2-1 contro il Mainz che rimane a punteggio pieno insieme a Samsunspor e Celje, vittoriosi rispettivamente contro Hamrun Spartans e Legia Warszawa.
UEFA.com riepiloga le partite della terza giornata.
Risultati terza giornata
Mainz - Fiorentina 2-1
Sparta Praha - Raków 0-0
AEK Athens - Shamrock Rovers 1-1
AEK Larnaca - Aberdeen 0-0
Shakhtar Donetsk - Breidablik 2-0
Noah - Sigma Olomouc 1-2
KuPS Kuopio - Slovan Bratislava 3-1
Celje - Legia Warszawa 2-1
Samsunspor - Hamrun Spartans 3-0
Häcken - Strasbourg 1-2
Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1
Lausanne-Sport - Omonoia 1-1
Dynamo Kyiv - Zrinjski 6-0
Shkëndija - Jagiellonia Białystok 1-1
Lincoln Red Imps - Rijeka 1-1
Rayo Vallecano - Lech Poznań 3-2
Shelbourne - Drita0-1
SK Rapid - Universitatea Craiova 0-1
Crystal Palace - AZ Alkmaar 3-1
Il Crystal Palace ritrova la via del gol dopo lo 0-0 contro l'AEK Larnaca dell'ultima giornata, assicurandosi la prima vittoria casalinga nella fase campionato. Maxence Lacroix e Ismaïla Sarr vanno in gol nel primo tempo dopo che il portiere dell'AZ, Rome-Jayden Owusu-Oduro, aveva parato un rigore a Jean-Philippe Mateta e negato il gol a Sarr da distanza ravvicinata.
Sven Mijnans dimezza lo svantaggio al 55', ma due minuti dopo Sarr chiude definitivamente la partita ribadendo in rete l'assist di Mateta. L'AZ rimane con una sola vittoria in tre partite, mentre il Palace va a sei punti.
Simon Sohm trasforma la prima vera occasione della Fiorentina al 16', ma la squadra guidata ad interim da Daniele Galloppa avrebbe potuto allungare il vantaggio prima dell'intervallo con maggiore freddezza sotto porta.
Nella ripresa Bo Henriksen cambia il volto alla sua squadra con alcuni cambi che danno nuova linfa ai padroni di casa. Benedict Hollerbach pareggia tre minuti dopo il suo ingresso in campo, mentre quasi allo scadere Kaishu Sano serve l'assist per il gol della vittoria a Jaesung Lee, anch'egli entrato dalla panchina, consentendo al Carnival Club di restare a punteggio pieno.
Il meglio dagli altri campi
- Al giro di boa della fase campionato, il Mainz rimane al comando con la terza vittoria in tre partite, ma resta comunque alle spalle del Celje e del Samsunspor per la differenza reti. I turchi, ancora con zero gol subiti, superano 3-0 i maltesi dell'Hamrun Spartans, consolidando così la propria posizione.
- Alvaro Garcia segna il gol della vittoria nei minuti di recupero, consentendo al Rayo Vallecano di rimontare da uno svantaggio di 2-0 contro il Lech Poznań. Il vantaggio accumulato dai campioni polacchi nel primo tempo viene annullato dai gol di Isi Palazón e Jorge De Frutos, mentre Garcia decide la partita nell'ultimissima azione della partita di Madrid.
- Dopo i pareggi nelle prime due partite, i finlandesi del KuPS Kuopio festeggiano la prima vittoria in assoluto nella fase campionato, battendo 3-1 lo Slovan Bratislava. È una serata positiva anche per i club ucraini, con lo Shakhtar che batte 2-0 il Breidablik e la Dynamo Kyiv che supera 6-0 lo Zrinjski.
Quarta giornata (27 novembre)
Ore 18:45 CET
AZ Alkmaar - Shelbourne
Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps
Zrinjski - Häcken
Lech Poznań - Lausanne-Sport
Omonoia - Dynamo Kyiv
Raków - SK Rapid
Sigma Olomouc - Celje
Universitatea Craiova - Mainz
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
Ore 21:00 CET
Aberdeen - Noah
Fiorentina - AEK Athens
Breidablik - Samsunspor
Drita - Shkëndija
Rijeka - AEK Larnaca
Jagiellonia Białystok - KuPS Kuopio
Legia Warszawa - Sparta Praha
Strasbourg - Crystal Palace
Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk