Highlights seconda giornata Conference League: la Fiorentina cala il tris, vittorie anche per AEK Larnaca e AZ Alkmaar
giovedì 23 ottobre 2025
Intro articolo
Nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Conference League, Edin Džeko scrive un piccolo pezzo di storia nel successo della Fiorentina contro l'SK Rapid.
Contenuti top media
Corpo articolo
Edin Džeko scrive un nuovo record di UEFA Conference League nel 3-0 della Fiorentina contro l'SK Rapid, mentre l'AEK Larnaca batte a sorpresa il Crystal Palace a domicilio.
UEFA.com vi racconta le partite della seconda giornata.
Risultati seconda giornata
AEK Athens - Aberdeen 6-0
Häcken - Rayo Vallecano 2-2
Breidablik - KuPS Kuopio 0-0
Shakhtar Donetsk - Legia Warszawa 1-2
Drita - Omonoia 1-1
Rijeka - Sparta Praha
Shkëndija - Shelbourne 1-0
Strasbourg - Jagiellonia Białystok 1-1
SK Rapid - Fiorentina 0-3
Mainz - Zrinjski 1-0
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1
Lincoln Red Imps - Lech Poznań 2-1
Samsunspor - Dynamo Kyiv 3-0
Shamrock Rovers - Celje 0-2
Sigma Olomouc - Raków 1-1
Universitatea Craiova - Noah 1-1
Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1
L'AEK Larnaca vince di misura in Inghilterra grazie al gol di Riad Bajić e alla grande prestazione del portiere Zlatan Alomerović. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Jean-Philippe Mateta che si infrange sulla traversa, ma al 51' gli ospiti realizzano la rete della vittoria con una conclusione precisa di Bajić. Un'eccezionale parata di Alomerović nega a Mateta il pari, col Palace che conclude la prima partita europea in casa con una sconfitta.
SK Rapid - Fiorentina 0-3
A 39 anni e 220 giorni, Edin Džeko diventa il più anziano marcatore nella storia della Conference League. Il suo gol su cross di Niccolò Fortini a inizio del secondo tempo, spegne le velleità di rimonta del Rapid in una piovosa Vienna. Cher Ndour porta in vantaggio i viola al nono minuto dopo un salvataggio di Niklas Hedl su Džeko. Dopo il 67° gol di Džeko nelle competizioni UEFA per club, Albert Gudmundsson blinda il risultato che vale la seconda vittoria su due nella fase campionato per la squadra di Stefano Pioli.
Il meglio dagli altri campi
- I campioni di Gibilterra del Lincoln Red Imps ottengono la loro prima vittoria in una fase campionato dopo che il gol di Christian Rutjens all'88° minuto ha permesso loro di vincere 2-1 in casa contro i polacchi del Lech Poznań.
- L'AEK Athens eguaglia il suo successo europeo più largo (6-0 contro i lussemburghesi del Grevenmacher nelle qualificazioni alla Coppa UEFA 2001/02) battendo 6-0 l'Aberdeen, grazie anche a due gol di Aboubakary Koita nei primi 20 minuti.
- Franko Kovačević del Celje segna il suo quarto e quinto gol della fase campionato (21° e 22° della stagione) nel 2-0 degli sloveni in casa dello Shamrock Rovers. Il croato ha realizzato una tripletta nella prima giornata ed è il capocannoniere di questa stagione.
Terza giornata (6 novembre)
Ore 18:45 CET
Mainz - Fiorentina
Sparta Praha - Raków
AEK Athens - Shamrock Rovers
AEK Larnaca - Aberdeen
Shakhtar Donetsk - Breidablik
Noah - Sigma Olomouc
KuPS Kuopio - Slovan Bratislava
Celje - Legia Warszawa
Samsunspor - Hamrun Spartans
Ore 21:00 CET
Häcken - Strasbourg
Crystal Palace - AZ Alkmaar
Lausanne-Sport - Omonoia
Dynamo Kyiv - Zrinjski
Shkëndija - Jagiellonia Białystok
Lincoln Red Imps - Rijeka
Rayo Vallecano - Lech Poznań
Shelbourne - Drita
SK Rapid - Universitatea Craiova