Confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato di Conference League 2025/26

Le 36 squadre partecipanti alla Conference League sono state suddivise in sei fasce in vista del sorteggio della fase campionato, che sarà trasmesso in diretta streaming venerdì 29 agosto alle ore 13:00 CET.

Segui il sorteggio qui

Le fasce per il sorteggio della fase campionato

Fascia 1

Fiorentina (ITA)

AZ Alkmaar (NED)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Slovan Bratislava (SVK)

SK Rapid (AUT)

Legia Warszawa (POL)

Fascia 2

Sparta Praha (CZE)

Dynamo Kyiv (UKR)

Crystal Palace (ENG)

Lech Poznań (POL)

Rayo Vallecano (ESP)

Shamrock Rovers (IRL)

Fascia 3

Omonoia (CYP)

Mainz (GER)

Strasbourg (FRA)

Jagiellonia Białystok (POL)

Celje (SLO)

Rijeka (CRO)

Fascia 4

Zrinjski (ΒΙΗ)

Lincoln Red Imps (GIB)

KuPS Kuopio (FIN)

AEK Athens (GRE)

Aberdeen (SCO)

Drita (KOS)

Fascia 5

Breiðablik (ISL)

Sigma Olomouc (CZE)

Samsunspor (TUR)

Raków (POL)

AEK Larnaca (CYP)

Shkëndija (MKD)

Fascia 6

Häcken (SWE)

Lausanne-Sport (SUI)

Universitatea Craiova (ROU)

Hamrun Spartans (MLT)

Noah (ARM)

Shelbourne (IRL)

Come si svolge il sorteggio per la fase campionato?

Il sorteggio della fase campionato di UEFA Europa League e UEFA Conference League sarà accorpato per la prima volta in un unico evento speciale. Il sorteggio di Europa League sarà seguito da quello di Conference League.

I due sorteggi saranno effettuati in formato completamente digitale, utilizzando la stessa tecnologia digitale già utilizzata lo scorso anno per sorteggiare istantaneamente le squadre avversarie, consentendo un processo di sorteggio fluido, efficiente e rapido.

Grazie alla sua flessibilità, il sistema può sorteggiare le avversarie di tutte le squadre in successione, come nella UEFA Champions League, oppure sorteggiare tutti gli accoppiamenti contemporaneamente premendo un solo bottone. Quest'ultima opzione sarà utilizzata per l'Europa League e la Conference League.

Dopo che il software avrà effettuato il sorteggio completo, gli abbinamenti e le partite che si giocheranno in casa o in trasferta saranno resi noti progressivamente, una fascia dopo l'altra, a partire dal la Fascia 1, mantenendo così la suspense e la chiarezza per gli spettatori.

Le squadre conosceranno tutti i loro avversari al termine dei sorteggi, tuttavia il calendario delle partite con le date e gli orari di inizio sarà elaborato in seguito e comunicato entro domenica 31 agosto.

Conference League 2025/26: le date-chiave

Quando si giocano le partite di Conference League

Fase campionato

Giornata 1: 2 ottobre 2025

Giornata 2: 23 ottobre 2025

Giornata 3: 6 novembre 2025

Giornata 4: 27 novembre 2025

Giornata 5: 11 dicembre 2025

Giornata 6: 18 dicembre 2025

Fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)