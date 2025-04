I vincitori della Conference League ottengono un posto in Europa League 2025/26?

I vincitori della Conference League hanno un posto garantito in Europa League?

Sì. Fin dall'inizio della competizione nel 2021/22, ai vincitori della UEFA Conference League è assicurato un posto nella fase campionato (ex fase a gironi) dell'edizione successiva della UEFA Europa League.

Cosa succede se i vincitori della Conference League si qualificano per l'Europa League tramite una competizione nazionale?

Se i vincitori della Conference League si qualificano per la fase campionato di Europa League 2025/26 tramite una competizione nazionale, il posto vacante viene colmato dal club con il coefficiente più alto tra tutti quelli che si qualificano per il percorso principale o gli spareggi di Europa League. Tale club deve essere il vincitore della coppa nazionale o quello con il punteggio più alto della sua federazione che non si sia già qualificato direttamente per la fase campionato della competizione.

Cosa succede se i vincitori della Conference League si qualificano per la Champions League tramite il campionato?

Se i vincitori della Conference League si qualificano per la UEFA Champions League tramite il campionato, hanno il diritto di scegliere tra l'accesso alla Champions League o alla fase campionato di Europa League.

Per tutti i dettagli, comprese le implicazioni per l'accesso ai turni precedenti, leggere l'articolo 3 del regolamento della competizione 2025/26.

Chi ne ha beneficiato finora?

2022/23: – (la Roma, vincitrice, si è qualificata tramite il campionato)

2023/24: West Ham (vincitrice)

2024/25: Olympiacos (vincitrice)