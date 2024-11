Terza giornata Conference League: cade la Fiorentina, il Chelsea ne fa otto

La Fiorentina perde 2-1 sul campo dell'APOEL Nicosia, mentre il Chelsea segna 8 gol al Noah e scrive un nuovo record di Conference League per la vittoria col margine più ampio di sempre. Negli altri campi, Real Betis e APOEL ottengono la prima vittoria nella fase campionato

UEFA.com vi racconta le partite della terza giornata.

Un Chelsea spietato segna sei gol nel primo tempo e due nel secondo, e chiude la partita col margine più ampio di sempre in Conference League contro gli armeni del Noah. Nella prima frazione di gioco vanno in gol Tosin Adarabioyo (12'), Marc Guiu (13'), Axel Disasi (18'), João Félix (21' e 41') Mykhailo Mudryk ( 39'). Nella ripresa Christopher Nkunku (69', 76') segna una doppietta di cui un gol su rigore.



Dopo i successi contro The New Saints e St. Gallen, la Fiorentina cede in trasferta nella terza giornata della fase campionato, rimediando il primo stop in questa UEFA Conference League. Prima vittoria, invece, per l’APOEL, che sfrutta al meglio il fattore campo, imponendosi 2-1. L'APOEL segna nel primo tempo con Anastasios Donis e David Abagna, mentre la Fiorentina accorcia con Jonathan Ikoné nella ripresa, ma non basta.

Juanmi segna nei secondi finali e regala al Real Betis tre punti contro un caparbio Celje all'Estadio Benito Villamarín. Natan porta in vantaggio di testa i padroni di casa a un quarto d'ora dalla fine, ma la squadra slovena pareggia poco dopo con Juanjo Nieto. Nei minuti di recupero però sale in cattedra il 31enne Juanmi che trafigge Lovro Štubljar con uno splendido tiro al volo.

Altre partite

Il Legia Warszawa ha conquistato il terzo clean sheet consecutivo nel 4-0 sulla Dinamo-Minsk, e adesso i polacchi sono l'unica squadra a non aver ancora subito gol nella competizione.

Il TSC ha ottenuto la sua prima vittoria in UEFA Conference League battendo 4-1 in casa il Lugano, vittorioso nelle prime due partite della fase campionato.