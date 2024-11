APOEL-Fiorentina 2-1: primo ko per la Viola

Dopo i successi contro The New Saints e St. Gallen, la Fiorentina cede in trasferta nella terza giornata della fase campionato, rimediando il primo stop in questa UEFA Conference League. Prima vittoria, invece, per l’APOEL, che sfrutta al meglio il fattore campo, imponendosi 2-1.



APOEL-Fiorentina 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Ritmi bassi in avvio, con la Fiorentina che, però, con il passare dei minuti dimostra di avere le qualità per fare male agli avversari. Christian Kouamé è senza dubbio il giocatore più attivo e riesce a costruirsi diverse situazioni per il tiro: i suoi tentativi, tuttavia, peccano di potenza e precisione.

L’APOEL non si scompone, acquista fiducia e sblocca il match al 37’ con una splendida azione finalizzata con un morbido tocco sotto da Anastasios Donis, glaciale davanti a Pietro Terracciano. Gli ospiti cercano una reazione immediata, ma la conclusione di Amir Richardson è troppo centrale per impensierire Vid Belec. L’estremo difensore è poi costretto agli straordinari da un violento mancino di Rolando Mandragora. Dal possibile 1-1 si passa direttamente al raddoppio dei padroni di casa: è David Abagna, nel recupero, a punire la difesa della Viola con il 2-0 con cui si va all’intervallo.

Inizio di ripresa molto spezzettato. La Fiorentina ci prova con volontà, ma senza trovare le giuste soluzioni. Raffaele Palladino cerca di dare una scossa ridisegnando la squadra con tutte e cinque le sostituzioni prima del 70’. I suoi rispondono positivamente ai cambi e al 74’ accorciano le distanze con Jonathan Ikoné.



Highlights: St. Gallen-Fiorentina 2-4

L’APOEL, comunque sia, resta solido e compatto e resiste senza troppi affanni fino al triplice fischio. Primo successo per i ciprioti, che salgono a quota quattro punti, mentre la Fiorentina resta ferma a sei.