Prima giornata Conference League: vincono Fiorentina e Chelsea

La Fiorentina inizia la nuova fase campionato di UEFA Conference League con un 2-0 sul TNS, mentre il Chelsea cala il poker al Gent.

UEFA.com riepiloga le partite della prima giornata.

Il Chelsea batte il Gent e porta a 12 i risultati utili in partite casalinghe giocate nella fase a gironi/campionato di competizioni europee. I Blues passano in vantaggio al 12' con Renato Veiga e raddoppiano al 46' con Pedro Neto, ma gli ospiti accorciano con Tsuyoshi Watanabe, prima dei gol di Christopher Nkunku e Kiernan Dewsbury-Hall che chiudono definitivamente la gara.

Parte con una vittoria casalinga il cammino della Fiorentina nella fase campionato di UEFA Conference League. All'Artemio Franchi, dopo un primo tempo chiuso in parità, la squadra di Raffaele Palladino supera 2-0 i gallesi dei The New Saints: decidono nella ripresa Yacine Adli, al primo gol in maglia Viola, e Moise Kean.

Il difensore Adrian Beck entra nella storia dell'Heidenheim segnando dopo appena sei minuti il primo gol del club in Europa. Alejandro Blanco pareggia per gli sloveni al 77', ma dopo sei minuti i tedeschi trovano il gol vittoria col diciottenne in prestito dal Bayern München, Paul Wanner, che ribatte in rete il suo stesso rigore parato da Matevž Vidovšek.

Altre partite