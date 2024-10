Fiorentina-The New Saints 2-0: la Viola esce alla distanza

Parte con una vittoria casalinga il cammino della Fiorentina nella fase campionato di UEFA Conference League. All'Artemio Franchi, dopo un primo tempo chiuso in parità, la squadra di Raffaele Palladino supera 2-0 i gallesi dei The New Saints: decidono nella ripresa Yacine Adli, al primo gol in maglia Viola, e Moise Kean.

La squadra di Palladino ha subito l'occasione per sbloccare la partita, ma Jonathan Ikoné difetta di precisione. Anche Christian Kouamé ha un'ottima chance, ma il portiere dei gallesi Connor Roberts si salva in angolo sul diagonale dell'ivoriano.

Capitan Biraghi e ancora Kouamé vanno alla conclusione prima dell'intervallo, ma la miglior occasione del primo tempo ce l'ha Mandragora: la conclusione dal limite del numero 8 Viola, però, si stampa sul legno.



Nella ripresa, però, la Fiorentina riesce a trovare i gol vanamente inseguiti nei primi 45'. E' Adli, dopo 20 minuti, a spezzare l'equilibrio. Ikoné salta due difensori e mette il pallone a centro area, Kouamé favorisce l'inserimento del francese in prestito dal Milan che con il sinistro mette il pallone all'angolino.

Pochi minuti e arriva il raddoppio, per merito di Kean, in campo nella ripresa. Dopo un tiro ribattuto dell'argentino Matías Moreno, l'attaccante della nazionale italiana fa centro sul tap-in, dopo un primo salvataggio di Roberts.