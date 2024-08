Le nuove fasi campionato delle competizioni UEFA per club vedranno rappresentate 40 federazioni

La nuova era delle competizioni UEFA per club maschili – UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League – sarà la più inclusiva di sempre, con un record di 40 federazioni affiliate su 55 nella stagione 2024/25.

Uno degli obiettivi del nuovo format, che vedrà impegnate 36 squadre in ciascuna competizione, era quello di aumentare la rappresentanza da tutta Europa. Il traguardo è già stato raggiunto nella prima stagione con la nuova fase campionato.

Tra le 40 federazioni rappresentate, Galles e Irlanda del Nord avranno per la prima volta un club in una competizione UEFA maggiore: The New Saints e Larne si sono infatti qualificate per la fase campionato di UEFA Conference League e giocheranno almeno sei partite contro squadre provenienti da tutto il continente.

Spiegazione del nuovo format delle competizioni per club

Portare il calcio europeo su nuovi palcoscenici

Dopo la nascita della UEFA Conference League nel 2021, il numero più alto di nazioni rappresentate in una singola stagione delle competizioni UEFA per club è stato di 36, nel 2021/22 e 2022/23.

Il nuovo format introdotto dalla stagione 2024/25 garantisce un posto a 37 vincitrici dei campionati nazionali di tutta Europa, rispetto ai 34 del ciclo precedente. Ora è stato stabilito un nuovo record con 40 federazioni rappresentate nella prossima stagione.

Con la qualificazione di The New Saints e Larne, Galles e Irlanda del Nord diventano la 50esima e la 51esima federazione a qualificarsi per una competizione per club maschile UEFA, con la UEFA Conference League che continua a offrire l'accessi al calcio europeo a più paesi.

Dal 2021/22, la Conference League ha accolto per la prima volta altre nove federazioni nelle competizioni UEFA per club maschili: Armenia, Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Isole Faroe, Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein e Lituania.

La creazione di una nuova competizione d’elite è stata fondamentale per portare il calcio europeo in nuovi paesi, regalando a più giocatori la possibilità di calcare i palcoscenici importanti e a più tifosi il brivido delle competizioni di prestigio.