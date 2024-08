Conference League: confermate le fasce per il sorteggio della fase campionato

Le 36 squadre partecipanti alla UEFA Conference League sono divise in sei fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 30 agosto alle 14:30 CET.

Conference League 2024/25: fasce per il sorteggio della fase campionato

Fascia 1

Chelsea (ENG)

Copenhagen (DEN)

Gent (BEL)

Fiorentina (ITA)

LASK (AUT)

Real Betis (ESP)

Fascia 2

Başakşehir (TUR)

Molde (NOR)

Legia Warszawa (POL)

Heidenheim (GER)

Djurgården (SWE)

APOEL (CYP)

Fascia 3

SK Rapid (AUT)

Omonoia (CYP)

Helsinki (FIN)

Vitória SC (POR)

Astana (KAZ)

Olimpija (SVN)

Fascia 4

Cercle Brugge (BEL)

Shamrock Rovers (IRL)

The New Saints (WAL)

Lugano (SUI)

Hearts (SCO)

Mladá Boleslav (CZE)

Fascia 5

Petrocub (MDA)

St. Gallen (SUI)

Panathinaikos (GRE)

TSC (SRB)

Borac (BIH)

Jagiellonia (POL)

Fascia 6

Celje (SVN)

Larne (NIR)

Dinamo-Minsk (BLR)

Pafos (CYP)

Víkingur (ISL)

Noah (ARM)

Spiegazione del nuovo format delle competizioni per club

Come si svolgerà il sorteggio della fase campionato?

Le 36 squadre verranno sorteggiate manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra estratta manualmente, un software automatico estrarrà casualmente sei avversarie (una per fascia), che verranno visualizzate sullo schermo in sala e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Spiegazione delle procedure di sorteggio

Il sorteggio inizierà con la fascia 1, assegnando sei avversarie alle sei squadre (una dopo l'altra), e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente finché a tutte le squadre non saranno state assegnate le sei avversarie. Il software garantirà la totale casualità nel quadro delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento (evitando ad esempio confronti tra squadre dello stesso paese e applicando un limite massimo di due avversarie dello stesso paese), garantendo allo stesso tempo che il sorteggio possa completarsi per tutte le squadre senza che in nessun momento si verifichi una situazione di stallo.

Anche se al termine del sorteggio le squadre conosceranno tutte le avversarie, il calendario con le date e gli orari d'inizio delle partite verrà elaborato in seguito e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non vi siano sovrapposizioni di calendario con le squadre della UEFA Champions League e della UEFA Europa League che giocano nelle stesse città.

Spiegazione delle procedure di sorteggio della fase campionato 2024/25

Quando si giocherà la Conference League?

Fase campionato

Prima giornata: 3 ottobre 2024

Seconda giornata: 24 ottobre 2024

Terza giornata: 7 novembre 2024

Quarta giornata: 28 novembre 2024

Quinta giornata: 12 dicembre 2024

Sesta giornata: 19 dicembre 2024

Fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 e 20 febbraio 2025

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

Finale: 28 maggio 2025

Tutte le date da segnare