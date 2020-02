Anteprima Real Madrid - Manchester City: dove guardarla, probabili formazioni e ultime dalle squadre

Il Real Madrid ospita il City all'andata degli ottavi di UEFA Champions League il 26 febbraio alle 21. Con l'avvicinarsi della partita, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie dalle squadre, le dichiarazioni e l'analisi degli esperti.

REAL MADRID - MAN. CITY: IL PREPARTITA

Dalla fase a gironi

Real Madrid

Forma: VVVVPVVPPP

Ultima partita: Real Madrid - Atlético 1-0, 01/02

Prossima partita: Real Sociedad (c), 06/02, quarti di Coppa del Re

Situazione attuale: 1° in Liga, quarti di Coppa del Re

Manchester City

Forma: SSVVPVVVVVSVVV

Ultima partita: Tottenham - Manchester City 2-0, 02/02

Prossima partita: West Ham (c), 09/02

Situazione attuale: 2° in Premier League, ottavi di FA Cup, finale di Coppa di Lega

Precedenti

• Le semifinali di UEFA Champions League 2015/16 tra le due squadre sono state decise da un solo gol. Dopo uno 0-0 a Manchester, un autogol di Fernando al Santiago Bernabéu ha portato in finale il Real, che ha battuto l'Atlético ai rigori.

• Le uniche altre sfide ufficiali risalgono alla fase a gironi 2012/13, con la vittoria casalinga Real Madrid per 3-2 in rimonta alla prima giornata. Il City si è portato avanti con Edin Džeko (68') e Aleksandar Kolarov (85'), ma il Madrid ha pareggiato prima con Marcelo (76') e poi con Karim Benzema (87') e si è imposto con un gol di Cristiano Ronaldo al 90'.

• La sfida a Manchester è terminata 1-1, con gol di Benzema al 10' e pareggio di Sergio Agüero su rigore. Il Real ha chiuso la gara in 10 uomini perché Álvaro Arbeloa ha rimediato la seconda ammonizione atterrando Agüero in area.

• I quattro punti contro il City hanno permesso al Real di José Mourinho di arrivare secondo nel Gruppo D dietro il Borussia Dortmund; il City di Roberto Mancini è invece arrivato ultimo con tre punti senza vittorie.

Forma



Real Madrid

• In questa fase a gironi, la squadra di Zinédine Zidane ha collezionato 11 punti ed è arrivata seconda nel Gruppo B dietro il Paris Saint-Germain, vincitore per 3-0 nel confronto diretto in Francia alla prima giornata. Alla seconda, il Club Brugge si è portato sul 2-0 al Bernabéu, ma i padroni di casa hanno acciuffato il 2-2; successivamente hanno battuto due volte il Galatasaray (1-0 t, 6-0 c). Nella penultima gara, il Real ha subito due gol nel finale pareggiando 2-2 contro il Paris, ma alla sesta giornata ha vinto 3-1 sul campo del Club Brugge e lo ha staccato di otto punti.

• La tripletta di Rodrygo contro il Galatasaray alla quarta giornata è stata la 12esima segnata da un giocatore del Real Madrid nella competizione, una in meno del Barcellona primatista. A 18 anni e 301 giorni, Rodrygo è stato il secondo giocatore più giovane a realizzare una tripletta per le merengues dopo Raúl González, che aveva 18 anni 113 giorni quando ha segnato tre reti contro il Ferencváros nel 1995/96.

• Al Bernabéu, il Madrid ha vinto solo tre delle ultime nove partite europee (P3 S3) ma ne ha perse solo quattro su 49 in UEFA Champions League (V37).

• Il Madrid è arrivato secondo nel girone per la terza volta in quattro stagioni.

• La scorsa edizione, il Madrid ha vinto il girone ma è uscito agli ottavi contro l'Ajax. Dopo una vittoria esterna per 2-1, la squadra di Santiago Solari è stata battuta 4-1 in casa.

• Dopo l'edizione 2009/10, il Madrid era sempre arrivato almeno in semifinale. Il suo bilancio attuale agli ottavi è di nove passaggi del turno e sette eliminazioni. Dal 2005 al 2010 era stato eliminato cinque volte consecutive, ma prima di uscire contro l'Ajax era reduce da otto successi.

• Le merengues sono alla 50ª partecipazione in Coppa dei Campioni, più di qualsiasi altra squadra.

• Terzo classificato in Spagna nel 2018/19, il Madrid è alla 24ª partecipazione in UEFA Champions League e detiene il record di presenze con il Barcellona. Ha sempre superato la fase a gironi, altro primato nella competizione.

• Il bilancio del Madrid nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre inglesi è di otto passaggi del turno e quattro eliminazioni. Ha avuto la meglio nelle ultime tre occasioni, la più recente delle quali nel 2016 contro il City.

• L'ultima partita del Real Madrid contro una squadra inglese è stata la finale di UEFA Champions League 2018 vinta 3-1 contro il Liverpool a Kiev, con doppietta di Gareth Bale dopo la rete di apertura di Karim Benzema.

• L'ultima gara interna delle merengues contro una squadra inglese è stata l'1-1 contro il Tottenham nella fase a gironi 2017/18. La sconfitta per 3-1 nella gara di ritorno ha interrotto una striscia di 12 risultati utili del Real Madrid contro le formazioni di Premier League (V8 D4) ed è stata la prima dal 4-0 contro il Liverpool al ritorno degli ottavi di UEFA Champions League, la debacle più pesante di sempre del Real nella competizione.

• Il bilancio del Real Madrid in casa contro le squadre inglesi è V8 P6 S2.

Manchester City

• Il City ha totalizzato 14 punti nel Gruppo C, arrivando primo con sette lunghezze di vantaggio. Dopo le prime tre vittorie contro Shakhtar Donetsk (3-0), Dinamo Zagreb (2-0) e Atalanta (5-1), ha pareggiato 1-1 a Bergamo e 1-1 in casa contro lo Shakhtar, ma è arrivato primo grazie al 4-1 sulla Dinamo alla sesta giornata.

• Il City ha segnato 30 gol nelle ultime 10 gare di UEFA Champions League. Dopo la sconfitta casalinga contro il Lione alla prima giornata della scorsa edizione (1-2) ha totalizzato 11 vittorie, tre pareggi e una sconfitta, con 45 gol segnati e 14 subiti.

• I citizens sono alla nona partecipazione in UEFA Champions League, la settima consecutiva agli ottavi.

• Nel 2018/19, il City ha travolto lo Schalke con un 10-2 complessivo agli ottavi, vincendo 3-2 in Germania e 7-0 in casa (la sua vittoria record nelle competizioni UEFA per club). La squadra inglese ha un bilancio di tre passaggi del turno (due nelle ultime due partecipazioni) e tre eliminazioni agli ottavi.

• Nel 2018/19, il City è uscito contro una squadra inglese ai quarti per il secondo anno consecutivo. Ad avere la meglio è stato il Tottenham, vincitore ai gol in trasferta dopo un rocambolesco 4-4 (0-1 t, 4-3 c). Essendo stato eliminato dal Liverpool nel 2017/18 (0-3 t, 1-2 c), il City non esce contro una squadra non inglese dal 2016/17 contro il Monaco agli ottavi di finale (5-3 c, 1-3 t).

• Il bilancio del City contro le squadre spagnole nelle sfide eliminazione diretta è di un passaggio del turno e quattro eliminazioni (tutte nelle ultime quattro occasioni). La squadra è uscita due volte contro il Barcellona agli ottavi di UEFA Champions League 2013/14 (1-4 tot.) e 2014/15 (1-3 tot.).

• Il City non ha mai vinto in Spagna nella fase a eliminazione diretta di una competizione europea (P1 S4). Considerando le gare in casa e fuori casa, l'unico successo è stato il 3-0 interno sull'Athletic Club al ritorno del primo turno di Coppa delle Coppe 1969/70 (P3 S6).

• L'ultima trasferta del City in Spagna si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro il Barcellona nella fase a gironi di UEFA Champions League 2016/17, la sua sconfitta più pesante nelle competizioni UEFA. Nelle ultime 10 gare in Spagna ha vinto solo due volte (P1 S7).

• La formazione allenata da Josep Guardiola ha vinto 12 delle ultime 21 partite europee (in casa e fuori casa), perdendone sei. In trasferta è a quota sei vittorie in 10 partite (P2 S2), con due sconfitte in Inghilterra. L'ultima gara persa all'estero è stata quella contro lo Shakhtar (1-2) alla sesta giornata di UEFA Champions League 2017/18.

• Campione d'Inghilterra per la seconda stagione consecutiva (la sesta in totale, con quattro titoli negli ultimi otto anni), il City ha anche vinto FA Cup e Coppa di Lega nel 2018/19, diventando la prima squadra inglese a vincere tutti e tre i titoli nazionali in una stagione.

Curiosità e incroci



• Brahim Díaz ha collezionato cinque presenze da subentrato in Premier League nel 2017/18, vincendo il titolo con il City. Arrivato a Manchester nel 2013, ha anche totalizzato tre presenze in UEFA Champions League nel 2017/18, ma a gennaio 2019 ha firmato per il Real.

• Dal 2008 al 2012, Guardiola ha vinto 14 trofei sulla panchina del Barcellona, tra cui due Champions League (2009 e 2011, eliminando il Real Madrid in semifinale nel 2011) e tre campionati consecutivi (2009–11). Da allenatore ha affrontato 15 volte il Real Madrid, con un bilancio di nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte e un punteggio complessivo di 33-15. Da giocatore ha totalizzato sei vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte.

• Quando allenava il Bayern Monaco, Guardiola è uscito in semifinale di UEFA Champions League 2013/14 contro il Real Madrid con un 5-0 complessivo (0-1 t, 0-4 c).

• Hanno giocato in Inghilterra:

Luka Modrić (Tottenham 2008–12)

Gareth Bale (Tottenham 2007–13)

Thibaut Courtois (Chelsea 2014–18)

Eden Hazard (Chelsea 2012–19)

• Hanno giocato in Spagna:

Claudio Bravo (Real Sociedad 2006–14, Barcelona 2014–16)

Aymeric Laporte (Athletic Club 2012–18)

Nicolás Otamendi (Valencia 2014/15)

Rodri (Villarreal 2016–18, Atlético Madrid 2018/19)

David Silva (Valencia 2000–10, Eibar 2004/05 (prestito), Celta Vigo 2005/06 (prestito))

Sergio Agüero (Atlético Madrid 2006–11)

• Compagni di nazionale:

Éder Militão, Rodrygo, Vinícius Júnior, Marcelo, Casemiro e Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho (Brasile)

Eden Hazard, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne (Belgio)

Alphonse Areola, Raphäel Varane, Ferland Mendy e Benjamin Mendy (Francia)

Toni Kroos e Leroy Sané, İlkay Gündoğan (Germania)

Sergio Ramos, Nacho, Dani Carvajal, Isco, Marco Asensio e Rodri (Spagna)

• A ottobre 2018, l'Inghilterra ha battuto la Spagna per 3-2 in UEFA Nations League (doppietta di Raheem Sterling e gol di Sergio Ramos). Le furie rosse schieravano anche Nacho e Marco Asensio, mentre Rodri è rimasto in panchina.