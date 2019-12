Scarpa d'Oro: Immobile in vetta

Quando ci sono di mezzo i gol, lui non manca mai. Ciro Immobile è balzato al primo posto in classifica nell'edizione 2019/20 della Scarpa d'Oro ESM dopo 14 gare di campionato disputate finora.

Il centravanti della Lazio, autore di 17 gol in Serie A è, in questo momento, il miglior marcatore dei top cinque campionati d'Europa, e anche il primo nella classifica parziale con 34 punti. Alle sue spalle c'è Robert Robert Lewandowski, a bersaglio 16 volte in Bundesliga in questo inizio di stagione.



Se i giocatori che militano nei campionati "estivi" (ovvero quelli che si disputano tra la primavera e l'autunno) sono ancora numerosi nelle posizioni di rilievo della classifica, i nomi noti dei campionati "invernali" (ovvero quelli che si disputano tra l'autunno e la primavera) cominciano a fare capolino nelle zone calde: Jamie Vardy, bomber del Leicester, ad esempio è già in quinta posizione.

Nella top ten, anche un nome caldo della UEFA Champions League: Erling Haaland del Salisburgo, infatti, ha segnato ben 15 gol nelle prime 12 partite del campionato austriaco ed è a quota 22,5 punti. Ventesima posizione per altri grandi protagonisti delle competizioni europee come Karim Benzema, Romelu Lukaku, Moussa Dembélé e Pierre-Emerick Aubameyang.

CLASSIFICA PROVVISORIA SCARPA D'ORO 2019/20 *

1) 34: Ciro Immobile (Lazio, ITA - 17 gol x 2,0)

2) 32: Robert Lewandowski (Bayern Monaco, GER - 16 gol x 2,0)

3) 31: Erik Sorga (Flora Tallinn, EST - 31 gol x 1,0)

4) 28,5: Ilia Shkurin (Energetik-BGU Minsk, BLR - 19 gol x 1,5)

5) 28: Jamie Vardy (Leicester, ENG- 14 gol x 2)

6) 26: Timo Werner (Lipsia, GER - 13 gol x 2)

7) 24: Kamil Wilczek (Bröndby, SWE - 16 gol x 1,5)

8) 22,5: Erling Haaland (Salisburgo, AUT - 15 gol x 1,5)

8) 22,5: Shon Weissman (Wolfsberger, AUT - 15 gol x 1,5)

8) 22,5: Jean-Pierre Nsame (Young Boys, SUI - 15 gol x 1,5)

8) 22,5: Mohamed Buya Turay (Djurgardens, SWE - 15 gol x 1,5)

12) 22: Tomislav Kis (Zalgiris Vilnius, LIT - 22 gol x 1)

12) 22: Tammy Abraham (Chelsea, ENG - 11 gol x 2)

14) 21: Júnior Moraes (Shakhtar Donetsk, UKR - 14 gol x 1,5)

14) 21: Torgeir Börven (Odds, NOR- 21 gol x 1)

14) 21: Robin Söder (Göteborg, SWE - 14 gol x 1,5)

14) 21: Vitalii Kvashuk (Gomel, UKR - 14 gol x 1,5)

14) 21: Stanislav Dragun (BATE Borisov, BLR - 14 gol x 1,5)

14) 21: Muamer Tankovic (Hammarby, SWE - 14 gol x 1,5)

20) 20: Karim Benzema (Real Madrid, ESP - 10 gol x 2)

20) 20: Wissam Ben Yedder (Monaco, FRA- 10 gol x 2)

20) 20: Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf, GER- 10 gol x 2)

20) 20: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal, ENG - 10 gol x 2)

20) 20: Romelu Lukaku (Inter, ITA - 10 gol x 2)

20) 20: Moussa Dembélé (Lione, FRA - 10 gol x 2)

*Moltiplicatore in base al ranking UEFA per nazioni: primi cinque campionati x 2.0, da sei a 21 x 1,5, da 22 in poi x 1,0