Miglior marcatore 2019: Robert Lewandowski in testa

Robert Lewandowski si appresta a chiudere il 2019 come miglior marcatore tra club e nazionale, in un ristretto gruppo di giocatori che comprende anche Lionel Messi, Raheem Sterling e Kylian Mbappé.

L'attaccante del Bayern, che l'anno scorso è stato il terzo migliore marcatore dietro Messi e Cristiano Ronaldo, ha superato quota 50 gol nel 2019. Attualmente, l'unico che può sfidarlo è Lionel Messi, appena incoronato con il Pallone d'Oro.

Migliori marcatori nel 2019



51 gol in 54 partite: Robert Lewandowski (Bayern München e Poland)

46 gol in 54 partite: Lionel Messi (Barcellona e Argentina)

38 gol in 55 partite: Raheem Sterling (Manchester City e Inghilterra)

36 gol in 43 partite: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain e Francia)

35 gol in 45 partite: Erik Sorga (Flora ed Estonia)

35 gol in 49 partite: Sergio Agüero (Manchester City e Argentina)

34 gol in 45 partite: Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo)

33 gol in 45 partite: Karim Benzema (Real Madrid)

33 gol in 56 partite: Sadio Mané (Liverpool e Senegal)

32 gol in 41 partite: Harry Kane (Tottenham Hotspur e Inghilterra)

31 gol in 54 partite: Bruno Fernandes (Sporting Clube de Portugal e Portogallo)

31 gol in 57 partite: Dušan Tadić (Ajax e Serbia)

*Tra campionato (escluse amichevoli) e nazionale



Albo d'oro ultimi 10 anni

2018: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 51 gol in 54 partite

2017: Harry Kane (Tottenham Hotspur e Inghilterra) 56 gol in 52 partite

2016: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 59 gol in 62 partite

2015: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 57 gol in 57 partite

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 61 gol in 60 partite

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 69 gol in 59 partite

2012: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 91 gol in 69 partite

2011: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 60 gol in 60 partite

2010: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 60 gol in 64 partite

2009: Edin Džeko (Wolfsburg e Bosnia-Erzegovina) 44 gol in 55 partite



Lewandowski è uno degli attaccanti candidati per la Squadra dell'Anno 2019 di UEFA.com insieme a Messi, Ronaldo, Sterling, Mbappé, Kane, Mané e altri otto giocatori, ma puoi sceglierne solo due o tre: chi saranno?

