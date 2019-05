Le cinque che hanno vinto tutto

Sono solo cinque le squadre d'Europa che possono vantarsi di aver vinto tutti e tre i più importanti trofei continentali. E al termine della stagione in corso, una squadra potrebbe aggiungersi a questo club esclusivo: al Tottenham, infatti, che sfiderà l'Ajax di UEFA Champions League 2018/19, manca solo la massima competizione UEFA per club per completare la collezione di Coppe.

UEFA.com passa in rassegna le squadre che finora sono riuscite ad aggiudicarsi Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League e Coppa delle Coppe UEFA.

Juventus

Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 1985, 1996

Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1977, 1990, 1993

Coppa delle Coppe: 1984

La Juventus solleva al cielo il suo primo trofeo europeo nel 1977, superando in finale di Coppa UEFA l'Athletic Club. Con in squadra campioni del calibro di Paolo Rossi, Michel Platini e Zbigniew Boniek, la Vecchia Signora completa la sua 'tripletta' pochi anni dopo aggiudicandosi la Coppa delle Coppe nel 1984 e la Coppa dei Campioni l'anno successivo.

I Bianconeri aggiungono al proprio palmares altri tre trionfi negli anni '90: l'ultimo in ordine cronologico nel 1996, battendo in finale di UEFA Champions League l'Ajax.

Ajax

Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 1971, 1972, 1973, 1995

Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1992

Coppa delle Coppe: 1987

Sotto l'influenza di allenatori come Rinus Michels e Ştefan Kovács, e ispirata dal leggendario Johan Cruyff, l'Ajax conquista la competizione più prestigiosa d'Europa tre volte nel 1970.

Marco van Basten decide nel 1987 ad Atene la Coppa delle Coppe contro il Lokomotive Lipsia mentre cinque anni dopo è Louis van Gaal a completare lo storico 'triplete' contro il Torino FC in Coppa UEFA. Il club di Amsterdam vince tre stagioni dopo anche la UEFA Champions League contro il Milan.

Bayern Monaco

Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 1974, 1975, 1976, 2001, 2013

Coppa UEFA/UEFA Europa League: 1996

Coppa delle Coppe: 1967

Robben del Bayern è stato il grande protagonista nella finale del 2013 ©Getty Images

Dopo il trionfo contro i Rangers FC nella finale di Coppa delle Coppe del 1967, il Bayern domina la scena europea nella seconda metà degli anni '70: bavaresi sollevano al cielo la Coppa dei Campioni tre volte di fila battendo Atlético Madrid, Leeds United e Saint-Etienne in finale.

Il tris prende forma nel 1996, anno in cui i campioni di Germania si impongono sul Bordeaux in finale di Coppa UEFA. Il Bayern si aggiudica successivamente per due volte - 2001 e 2013 - la UEFA Champions League.

Chelsea



Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 2012

Coppa UEFA/UEFA Europa League: 2013

Coppa delle Coppe: 1971, 1998

Il Chelsea trionfa in Europa League nel 2013 ©Sportsfile

Il Chelsea completa l'impresa 'triplete' 41 anni dopo il primo trofeo europeo conquistato in Coppa delle Coppe nel 1971: il 15 maggio 2013 i Blues beffano il Benfica nei minuti di recupero con Ivanovic e festeggiano la vittoria in UEFA Europa League.

Solo un anno prima, Roberto Di Matteo aveva guidato il club al primo successo in assoluto in Champions League contro il Bayern ai calci di rigore.

Manchester United

Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: 1968, 1999, 2008

Coppa UEFA/UEFA Europa League: 2017

Coppa delle Coppe: 1991

Il Manchester United è stato l'ultima squadra ad entrare in questo club esclusivo, battendo 2-0 l'Ajax nella finale 2016/17 di UEFA Europa League a Stoccolma.

Il primo trofeo, la Coppa dei Campioni del 1967/68, fu vinto dalla squadra allenata da Sir Matt Busby con giocatori del calibro di George Best e Sir Boddy Charlton. Il massimo trofeo continentale è poi stato conquistato anche da Sir Alex Ferguson nel 1998/99 e 2007/08. Lo scozzese aveva guidato la squadra a vincere anche la Coppa delle Coppe UEFA nel 1990/91.

Club a cui manca la Champions League

Atlético Madrid

Anderlecht

Parma

Tottenham*

Valencia

* Ancora in gara nella UEFA Champions League 2018/19

Club a cui manca l'Europa League

Milan

Barcellona

Borussia Dortmund

Amburgo

