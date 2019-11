Chi ha più di 150 presenze nelle competizioni UEFA per club?

Classifica assoluta delle presenze nelle competizioni UEFA per club*

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

174: Paolo Maldini (AC Milan)

174: Cristiano Ronaldo (Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

173: Xavi Hernández (Barcelona)

171: Pepe Reina (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern München, AC Milan)

165: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris Saint-Germain)

163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Internazionale Milano, AC Milan)

161: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

160: Javier Zanetti (Internazionale Milano)

159: Ryan Giggs (Manchester United)

155: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain)

150: Jamie Carragher (Liverpool)

Chi può battere il record di Iker Casillas?

Cristiano Ronaldo potrebbe considerevolmente ridurre il gap con Casillas, pur non raggiungendolo anche in caso di un'eventuale finale con la Juventus.

Tra i giocatori con più di 150 presenze figurano tre portieri, quattro difensori, tre centrocampisti e due attaccanti: Ronaldo e Raúl González, la cui ultima stagione al Real Madrid (2009/10) è coincisa con la prima del portoghese nella capitale spagnola.

*Competizioni UEFA per club: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa UEFA Intertoto