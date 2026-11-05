La Squadra della Settimana di Champions League: quarta giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Hyundai, è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita, un osservatore esperto è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Yann Sommer, Club Brugge

Le sue sette parate contro il PSV hanno contribuito a un coefficiente di 1,44 gol evitati complessivamente, con due interventi decisivi nel primo tempo su Sergiño Dest: un altro contributo fondamentale dell'esperto portiere svizzero all'ottimo inizio di stagione del Club Brugge.

Kasper Jorgensen, LASK

Il terzino ha spianato la strada al LASK contro lo Slovan Bratislava segnando i primi due gol, uno dei quali su calcio di punizione, e ha anche svolto un ottimo lavoro difensivo nella gara vinta 4-0.

Yann Bisseck, Inter

Il difensore centrale ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League aprendo le marcature contro il Feyenoord e ha giocato con autorevolezza in fase difensiva, contribuendo a mantenere la porta inviolata.

Gabriel, Arsenal

Il leader della difesa dei Gunners ha dominato nei duelli aerei contro lo Slavia Praga, vincendone sei su sette, e bloccando due tiri, uno dei quali sulla linea di porta.

Archie Brown, Fenerbahçe

Sempre pericoloso sulla fascia sinistra contro il Liverpool, il terzino inglese ha segnato il suo secondo gol in UEFA Champions League e ne ha propiziato un altro, registrando due occasioni importanti e tre passaggi chiave.

Enzo Fernández, Manchester City

Decisivo in fase di possesso palla, è stato sempre pronto a riceverla e l'ha persa raramente, contribuendo anche al gioco offensivo del City con le sue incursioni dalle retrovie e segnando il secondo dei tre gol realizzati a Lipsia.

Fabian Ruiz, Paris

Il centrocampista spagnolo ha aiutato a controllare il ritmo della partita, con inserimenti offensivi ben calibrati che hanno permesso alla squadra di segnare due dei sei gol contro il Villarreal.

Gabri Veiga, Porto

Recuperato all'ultimo, Veiga ha avuto un ruolo chiave nella prima vittoria del Porto: dopo aver battuto il calcio d'angolo che ha propiziato il gol del vantaggio, ha firmato personalmente la seconda rete, in una serata in cui ha brillato per senso della posizione e incursioni offensive.

Aleksei Batrakov, Galatasaray

Si è distinto alle spalle di Victor Osimhen mettendo in mostra sia grandi doti realizzative, con una doppietta contro lo Stoccarda, sia intelligenza tattica, in particolare con la seconda rete.

Erik Botheim, Viking

Leader indiscusso dell'attacco del Viking, ha riportato la squadra in partita pareggiando contro il Sabah con un potente colpo di testa e ha siglato il gol del definitivo 4-1 nei minuti di recupero.

Tasos Douvikas, Como

Il capocannoniere della fase campionato ha messo a segno una tripletta, contribuendo al 9-1 da record del Como sul campo del Lens. Le sue intelligenti incursioni e il gioco al servizio della squadra gli hanno fruttato anche un assist.