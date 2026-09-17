Chi sono gli osservatori tecnici UEFA di questa stagione?

Anche in questa stagione, gli osservatori tecnici UEFA monitoreranno le competizioni per club, utilizzando statistiche e video per stilare report dettagliati sugli ultimi sviluppi in ambito tecnico. I report vengono poi condivisi con la comunità calcistica per offrire un quadro dinamico dello stato di questo sport.

Leggi i report tecnici 2025/26

Chi sono gli osservatori tecnici della UEFA della Champions League 2026/27?

Roberto Martínez

L'ex centrocampista spagnolo si è distinto in Inghilterra prima da giocatore e poi da allenatore del Wigan e dello Swansea, ma è stata la sua esperienza all'Everton ad aprirgli le porte a incarichi di ancora maggiore prestigio. Dopo aver allenato il Belgio dal 2016 al 2022, ha preso le redini della nazionale portoghese, con cui ha trionfato in UEFA Nations League 2024/25.

Erik ten Hag

Il tecnico dei Paesi Bassi ha portato i Go Ahead Eagles alla promozione nella sua prima esperienza in panchina ma si è affermato definitivamente all'Ajax, vincendo tre campionati e raggiungendo le semifinali di UEFA Champions League nel 2018/19. Successivamente ha conquistato altri trofei con il Manchester United, aggiudicandosi la FA Cup e la Coppa di Lega.

Ole Gunnar Solskjaer

Ex attaccante di fama mondiale, che ha vinto sei Premier League con il Manchester United e ha segnato il gol decisivo nella finale di Champions League del 1998/99, Solskjær ha vinto due campionati con il Molde nella sua Norvegia, per poi raggiungere la finale di UEFA Europa League 2020/21 con lo United.

Thomas Frank

Thomas Frank durante una partita del Tottenham in Champions League DeFodi Images via Getty Images

Frank ha trascorso 18 anni nei settori giovanili ed è stato vice allenatore al Brentford prima di assumerne la guida nel 2018. Ha poi ottenuto la prima promozione in Premier League nella storia del club, che ha tenuto nella massima serie per quattro stagioni prima di trasferirsi al Tottenham.

Rudi Garcia

Garcia ha alle spalle una ricca carriera da allenatore, costellata di successi in grandi club come Lille, Roma, Marseille (con cui ha raggiunto la finale di Europa League 2017/18), Lyon e Napoli. Più di recente, ha raggiunto i quarti di finale di Coppa del Mondo FIFA 2026 con la nazionale belga.

Gaizka Mendieta

Due volte finalista in Champions League con il Valencia, l'ex centrocampista ha giocato anche in Italia e Inghilterra e ha collezionato 40 presenze nella nazionale spagnola. Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2008, si è dedicato al mondo dei media e ha fatto qualche esperienza da DJ.

Kasper Hjulmand

Dopo aver guidato il Nordsjælland alla conquista del primo titolo nella Superliga danese, Hjulmand si è distinto anche alla guida della sua nazionale, con cui ha raggiunto le semifinali di UEFA EURO 2020. Nella stagione 2025/26 ha invece allenato il Bayer Leverkusen, portandolo agli ottavi di finale di Champions League.

Rafa Benítez

Benítez si è fatto conoscere vincendo due campionati e una Coppa UEFA con il Valencia all'inizio degli anni 2000, prima di guidare il Liverpool alla memorabile vittoria della finale di Champions League del 2005. Successivamente ha vinto l'Europa League 2012/13 con il Chelsea.

Ernesto Valverde

Ernesto Valverde Getty Images

Valverde ha conquistato ben 12 trofei da allenatore, fra cui tre titoli in Super League greca con l'Olympiacos, due in Liga con il Barcellona e una Coppa di Spagna con l'Athletic Club nel 2024 (primo trofeo del club dopo 40 anni).

Frank de Boer

L'ex difensore, 112 presenze in nazionale, ha conquistato numerosi titoli con Ajax e Barcelona, oltre alla Champions League 1994/95 quando giocava nel club di Amsterdam. Ha vinto altri quattro campionati con l'Ajax dal 2010 al 2016 e in seguito ha guidato gli Orange UEFA EURO 2020.

Rui Faria

Rui Faria è stato il vice di José Mourinho, vincendo la Coppa UEFA e la Champions League con il Porto, diversi trofei nazionali con Chelsea e Real Madrid, la Champions League 2009/10 con l'Inter e l'Europa League 2016/17 con il Manchester United.

Sean Dyche

Ex difensore centrale grintoso, Dyche ha iniziato la carriera da allenatore al Watford prima di trascorrere quasi un decennio al Burnley, con cui ha ottenuto due promozioni in Premier League e la prima storica qualificazione all'Europa League nel 2018. In seguito ha allenato sia l'Everton che il Nottingham Forest.

Aitor Karanka

Vincitore della Liga e della Champions League con il Real Madrid, l'ex difensore ha iniziato ad allenare la nazionale spagnola Under 16 dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Successivamente ha guidato Middlesbrough, Nottingham Forest, Birmingham, Granada e Maccabi Tel Aviv.

Avram Grant

Allenatore delle giovanili da quando aveva meno di 20 anni, Grant ha portato il Maccabi Tel Aviv alla conquista di due titoli israeliani prima di allenare la nazionale del suo paese dal 2002 al 2006. Ha portato il Chelsea in finale di Champions League nel 2007/08, ha vinto un campionato serbo con il Partizan ed è stato anche Ct dello Zambia.

Roy Hodgson

Roy Hodgson ha recentemente allenato il Bristol City Getty Images

Hodgson, uno degli osservatori tecnici più esperti, ha allenato un totale di 22 squadre in otto paesi, tra cui quattro nazionali: Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Finlandia e Inghilterra. Il veterano allenatore, che ha viaggiato molto e parla cinque lingue, è tornato al Bristol City la scorsa stagione e ha evitato la retrocessione.

Gareth Southgate

Ex difensore e centrocampista con 57 presenze in nazionale, Southgate è passato dal ruolo di giocatore a quello di allenatore al Middlesbrough nel 2006, per poi guidare la nazionale inglese Under 21 prima di approdare alla nazionale maggiore nel 2016. Ha portato la squadra in semifinale ai Mondiali del 2018 e in finale a EURO 2020 e 2024.

Ange Postecoglou

Affermatosi come allenatore in Australia, Ange Postecoglou (nato in Grecia) ha portato il suo stile di gioco offensivo in Europa, conquistando prima due titoli nazionali e poi tre nelle due stagioni al Celtic. Nel 2024/25 ha vinto l'Europa League con il Tottenham.

Arne Slot

Slot si è fatto conoscere al Feyenoord, raggiungendo la finale di UEFA Conference League nel 2022 e vincendo un campionato e una Coppa dei Paesi Bassi nelle due stagioni successive. È passato al Liverpool nel 2024 e ha subito guidato il club alla conquista del secondo titolo in Premier League in cinque anni, prima di lasciare Anfield quest'estate.

Justin Cochrane

Justin Cochrane è una figura chiave dello staff tecnico di Thomas Tuchel Getty Images

Cochrane ha giocato come difensore centrale in 11 club inglesi e ha collezionato 14 presenze con la nazionale di Antigua e Barbuda. Dopo il ritiro, è stato vice allenatore sia nelle giovanili che nella prima squadra del Tottenham. Ora fa parte dello staff tecnico di Thomas Tuchel nella nazionale inglese ed è specializzato nello sviluppo individuale dei giocatori.

David Adams

Adams, responsabile tecnico della Federcalcio gallese, supervisiona le nazionali maggiori maschile e femminile. Ex docente di scienze motorie, è stato responsabile tecnico dello Swansea City e vice allenatore del Middlesbrough prima di assumere l'incarico attuale.

Ian Woan

Ex ala sinistra per dieci anni al Nottingham Forest, con cui ha giocato in Coppa UEFA, Woan è stato allenatore nelle giovanili e vice allenatore in squadre come Swindon Town, Nottingham Forest, Watford, Burnley ed Everton. È stato il tecnico ad interim del Portsmouth per un breve periodo.

Mixu Paatelainen

Dopo una brillante carriera da attaccante in Scozia e Inghilterra, l'ex nazionale finlandese (70 presenze) ha iniziato ad allenare. Ha lavorato con Hibernian, Kilmarnock e Dundee United e con le nazionali di Finlandia, Lettonia e Hong Kong.

Michael O'Neill

Ex centrocampista di Newcastle United, Dundee United e Hibernian, O'Neill ha collezionato 31 presenze con la nazionale nordirlandese. Ha guidato lo Shamrock Rovers alla conquista di due campionati consecutivi in Repubblica d'Irlanda ed è al secondo mandato da Ct dell'Irlanda del Nord, con cui ha partecipato a EURO 2016.

Kieran McKenna

Considerato uno dei giovani allenatori britannici più promettenti, McKenna ha assunto il suo primo incarico in prima squadra all'Ipswich Town nel 2021. Ha portato l'Ipswich a due promozioni consecutive dalla League One alla Premier League e, dopo la retrocessione, lo ha subito riportato in Premier League la scorsa stagione prima di lasciare l'incarico.

Claude Makélélé

Claude Makélélé è stato un giocatore infliente Getty Images

È stato un giocatore talmente influente che parlare del ruolo di Makélélé" è ormai comune nel lessico calcistico. Considerato uno dei migliori centrocampisti difensivi di tutti i tempi, ha militato in squadre come Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain e ha anche allenato in Francia, Belgio e Grecia.

Zlatko Zahovič

Con 35 gol, Zahovič è il miglior marcatore di sempre della nazionale slovena. È stato un elegante centrocampista offensivo, brillando in particolar modo in Portogallo con le maglie di Porto e Benfica e vincendo quattro titoli in Primeira Liga. Dopo il ritiro è tornato in Slovenia e ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo del Maribor.

Steve Cooper

Allenatore che ha sempre incitato le sue squadre a giocare con coraggio e qualità, Cooper ha guidato le nazionali inglesi Under 16 e Under 17 prima di accettare il primo incarico da allenatore dello Swansea. In seguito ha allenato Nottingham Forest, Leicester City e Brøndby.

Willi Ruttensteiner

Ruttensteiner si è affermato come allenatore di alto livello ed esperto del settore giovanile nel calcio austriaco, allenando la nazionale Under 21 del suo paese dal 1999. È stato direttore sportivo della Federcalcio austriaca dal 2001 al 2017 e successivamente è stato direttore sportivo, e poi allenatore, della nazionale israeliana.

Dušan Fitzel

Ex centrocampista difensivo che ha trascorso gran parte della carriera da giocatore al Dukla Praha, Fitzel ha iniziato ad allenare le nazionali giovanili della Cechia, per poi ricoprire il ruolo di Ct della nazionale maltese dal 2006 al 2009.

Darren Fletcher

Fletcher ha disputato quasi 350 partite con il Manchester United dopo essere cresciuto nel settore giovanile, vincendo cinque Premier League e una Champions League. Dopo alcune esperienze al West Bromwich Albion e allo Stoke City, è tornato allo United e ha ricoperto diversi ruoli; l'attuale è quello di allenatore della squadra Under 18.

David James

Con 53 presenze nella nazionale inglese, l'ex portiere ha giocato a lungo in Premier League con Liverpool, Aston Villa, West Ham United, Manchester City e Portsmouth. Le sue successive esperienze lo hanno portato in Islanda e in India, mentre affiancava l'attività di allenatore a quella di commentatore televisivo.

Frans Hoek

Ex portiere, Hoek è stato il vice del connazionale Louis van Gaal in squadre come Ajax, Barcellona, Bayern München, Manchester United e nella nazionale dei Paesi Bassi. Ha allenato portieri del calibro di Edwin van der Sar, David de Gea e Víctor Valdés.

Zlatko Dalic

Zlatko Dalić allena gli Emirati Arabi Uniti Europa Press via Getty Images

Dalić è stato allenatore della nazionale croata dal 2017 al luglio 2026, con un secondo e un terzo posto ai Mondiali del 2018 e del 2022 e un secondo posto nella Nations League 2023. Recentemente è stato nominato Ct degli Emirati Arabi Uniti.

Fatih Terim

Terim è uno dei volti più noti del calcio turco, dopo una carriera che lo ha visto alla guida della nazionale per ben tre volte e del Galatasaray per quattro. Ha vinto la Coppa UEFA e la Supercoppa UEFA nel 2000 e ha raggiunto le semifinali di EURO 2008.

Ryan Giggs

Giggs, ex esterno con ben 632 presenze in Premier League, è considerato uno dei più grandi giocatori della sua generazione, con 13 campionati vinti e due Champions League nel suo ricco palmarès. Ha allenato il Galles da gennaio 2018 a novembre 2020.

Ralph Hasenhüttl

L'allenatore austriaco si è guadagnato il soprannome di "Jürgen Klopp delle Alpi" per il suo stile di gioco intenso e dinamico. Ha portato il Leipzig al secondo posto in Bundesliga nella sua stagione d'esordio, prima di allenare il Southampton per quattro stagioni. Il suo ultimo incarico è stato quello alla guida del Wolfsburg.